PONAVLJAČ PREKRŠAJA

Policija u Koprivnici zaustavila starog znanca: Vozio drogiran pa odbio bolnicu, čeka ga kazna

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
Policija u Koprivnici zaustavila starog znanca: Vozio drogiran pa odbio bolnicu, čeka ga kazna
Šibenik: Policijska vozila | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Koprivničko-križevačka policija zaustavila je u Koprivnici 42-godišnjeg vozača koji je otprije poznat kao ponavljač prometnih prekršaja. Jučer u 15.37 sati, u Ulici Hrvatske državnosti u Tijekom redovne kontrole policijski službenici podvrgnuli su muškarca preliminarnom testiranju na prisutnost opojnih droga u organizmu, a uređaj je odmah pokazao pozitivan rezultat.

Iako je testiranje na terenu ukazalo na prisutnost zabranjenih tvari, vozač je izričito odbio daljnju liječničku obradu, odnosno vađenje krvi i urina, čime je dodatno otežao svoju situaciju. Policajci su ga odmah uhitili i priveli u službene prostorije.

Zbog počinjenog prekršaja policija protiv 42-godišnjaka podnosi optužni prijedlog nadležnom sudu. Prema odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, vozaču prijeti visoka novčana kazna u iznosu od 1.320 do 2.650 eura ili kazna zatvora u trajanju do 60 dana. Uz to, pripisat će mu se šest negativnih prekršajnih bodova, a sud mu može izreći i zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od šest mjeseci.

