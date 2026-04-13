Slijedi daljnje kriminalističko istraživanje te obdukcija radi utvrđivanja točnog uzroka smrti i identiteta osobe.
SLIJEDI KRIM ISTRAŽIVANJE
Policija: U Mrežnici smo našli tijelo nepoznate muške osobe...
Čitanje članka: < 1 min
Policijska uprava karlovačka na svojim je stranicama izvijestila kako su pronašli tijelo u Mrežnici...
- Temeljem zaprimljenih obavijesti da je 10. travnja predvečer došlo do mogućeg utapanja jedne muške osobe u rijeci Mrežnici na području naselja Gornji Zvečaj, općina Generalski Stol, policijski službenici i pripadnici HGSS pretraživali su teren i korito rijeke u cilju provjere navoda o nestanku. Jučer popodne u koritu rijeke Mrežnice ronioci HGSS pronašli su mrtvo tijelo nepoznate muške osobe i izvadili ga na obalu. Na mjestu događaja proveden je očevid - pišu iz policije.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku