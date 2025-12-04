Policija u Murteru zaustavila drogiranog vozača: Uhitili su ga, a mora i platiti 1300 eura

Policija je u srijedu oko 20 sati u Murteru zaustavila 41-godišnjeg vozača, a potom su utvrdili da vozi drogiran. Zaustavili su ga zbog sumnje da vozi pod utjecajem droga ili lijekova, ponudili testiranje na prisutnost droge u organizmu te je obavljenim preliminarnim testiranjem utvrđena prisutnost droge u organizmu. Ali je izričito odbio ponuđeno vađenje krvi i urina poradi analize i vještačenja.

Vozač je uhićen zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama te je tijekom jutra uz optužni prijedlog doveden na Prekršajni odjel Općinskog suda u Šibeniku. U optužnom prijedlogu zatraženo je izricanje novčane kazne u iznosu od 1.370,00 eura te zabrana upravljanja motornim vozilom „B“ kategorije u trajanju od 3 mjeseci - priopćili su iz policije.





Sud je vozača kaznio novčanom kaznom u iznosu od 1.320,00 eura te zaštitnom mjerom zabrane upravljanja motornim vozilima "B" kategorije u trajanju od mjesec dana.