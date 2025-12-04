Obavijesti

News

Komentari 0
ODBIO VAĐENJE KRVI

Policija u Murteru zaustavila drogiranog vozača: Uhitili su ga, a mora i platiti 1300 eura

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
Policija u Murteru zaustavila drogiranog vozača: Uhitili su ga, a mora i platiti 1300 eura
Foto: Istarska policija

Sud je vozača kaznio novčanom kaznom te zaštitnom mjerom zabrane upravljanja motornim vozilima "B" kategorije u trajanju od mjesec dana.

Policija je u srijedu oko 20 sati u Murteru zaustavila 41-godišnjeg vozača, a potom su utvrdili da vozi drogiran. Zaustavili su ga zbog sumnje da vozi pod utjecajem droga ili lijekova, ponudili testiranje na prisutnost droge u organizmu te je obavljenim preliminarnim testiranjem utvrđena prisutnost droge u organizmu. Ali je izričito odbio ponuđeno vađenje krvi i urina poradi analize i vještačenja.

SLOVENAC (18) IZAZVAO KAOS VIDEO Bježao policiji u Sloveniji, zabio se u drugo vozilo, završili na krovu, pa trčao i bacao drogu
VIDEO Bježao policiji u Sloveniji, zabio se u drugo vozilo, završili na krovu, pa trčao i bacao drogu

Vozač je uhićen zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama te je tijekom jutra uz optužni prijedlog doveden na Prekršajni odjel Općinskog suda u Šibeniku. U optužnom prijedlogu zatraženo je izricanje novčane kazne u iznosu od 1.370,00 eura te zabrana upravljanja motornim vozilom „B“ kategorije u trajanju od 3 mjeseci - priopćili su iz policije.

UHVATILI GA KOD UMAGA Slovenac (20) zapakirao 11 kg marihuane kao božićni poklon: 'Izdao ga snažan miris u autu'
Slovenac (20) zapakirao 11 kg marihuane kao božićni poklon: 'Izdao ga snažan miris u autu'



Sud je vozača kaznio novčanom kaznom u iznosu od 1.320,00 eura te zaštitnom mjerom zabrane upravljanja motornim vozilima "B" kategorije u trajanju od mjesec dana.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Turudić: Čuli smo grubu i paničnu reakciju. Tomašević se izravno miješa u rad pravosuđa
AFERA HIPODROM

Turudić: Čuli smo grubu i paničnu reakciju. Tomašević se izravno miješa u rad pravosuđa

Tomašević nije okrivljen u tom postupku i zaista si dopušta stvari koje se u civiliziranom i demokratskom društvu ne smiju dopuštati, dodao je Ivan Turudić
VIDEO Mladić u Zagrebu platio račune umirovljenicima: 'Zar još ima dobrih ljudi? Hvala mu!'
STAVIO IM OSMIJEH NA LICE

VIDEO Mladić u Zagrebu platio račune umirovljenicima: 'Zar još ima dobrih ljudi? Hvala mu!'

Pronašli smo i mladića koji je kako kaže, odlučio u ovo adventsko vrijeme, do Božića svaki dan nekome pomoći. Smatra kako je to najmanje što može učiniti za ljude i da treba pomagati drugima
STRAVA U SPLITU Izboden policajac. Bori se za život! Napadač ima 18 godina
BIO U CIVILU

STRAVA U SPLITU Izboden policajac. Bori se za život! Napadač ima 18 godina

Policajac je ozlijeđen sinoć oko 22,45 sati te je odveden u bolnicu na pružanje liječničke pomoći gdje je i zadržan

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025