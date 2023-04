Detalji teške nesreće u Zagrebu: Motociklist poginuo, naletio je na auto koji se prestrojavao

Na području Susedgrada na Aleji Bologne u Zagrebu došlo je jučer do teške nesreće. Oko 18 sati 34-godišnjak je upravljao osobnim automobilom zagrebačkih registarskih oznaka u smjeru zapada. Dolaskom do oko 950 metara od raskrižja s Ulicom Davora Bašića, prestrojavao se u lijevu traku bez da se uvjerio da to može učiniti na siguran način i ne vodeći pri tome računa o položaju, brzini i smjeru kretanja svog vozila i drugih sudionika u prometu.

Zbog toga je na automobil naletio 46-godišnjak na motociklu zagrebačkih registarskih oznaka. Nakon naleta došlo je do prevrtanja motocikla i odbacivanja 46-godišnjeg motocikliste na rubni kamen, nogostup, a potom i na vozilo 34-godišnjaka.

U prometnoj nesreći 46-godišnji motociklist je smrtno stradao. U vremenu od 18.08 do 22.55 promet zapadnim kolnikom Aleje Bologne bio je obustavljen za sav promet.

Najčitaniji članci