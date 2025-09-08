Policija u Novom Sadu i dalje na kampusu, prosvjed medicinara

Policija u opremi za razbijanje demonstracija zbog čijega su prisustva i grubog postupanja nedavno organizirani veliki prosvjedi u Novome Sadu napustila je u ponedjeljak zgradu Filozofskog fakulteta, da bi. kako javljaju gradski mediji. prešla u zgradu Rektorata Sveučilišta.

„Policija nije napustila studentski kampus, već je prešla u Rektorat koji je 'zauzela' nakon velikog studentskog prosvjeda u noći na subotu i to na poziv rektora“, objavio je portal „021.rs“.

Policija je na fakultetu bila 13 dana jer je dekan pozvao na intervenciju, da bi se nakon toga zaključao u zgradi i izbacio studente, navodi regionalni medij N1 i dodaje da su nakon toga započeli studentski i građanski prosvjedi koje je policija oštrom intervencijom ugušila.

Studenti više nemaju pristup ni rektoratu u koji je na poziv dekana Dejana Madića ušla interventna policija, pa su zajedno s nekim nezadovoljnim profesorima ispred uprave Sveučilišta.

Ministar prosvjete Dejan Vuk Stanković izjavio je da se situacija na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu „normalizira“ i dodao se to vidi i po tome što se 1300 studenata prijavilo da polaže ispite, i da u zgradi više nema studenata u blokadi, koje je nazvao blokaderima.

"Nije me nitko obavještavao o tome, ali sama činjenica da 1300 studenata hoće ući i da nema više blokadera u samoj zgradi je dovoljan pokazatelj da se stvari normaliziraju“, rekao je Stanković na postoji TV K1.

U Novome Sadu su u ponedjeljak, ispred Kliničkog centra Vojvodine (KCV), prosvjedovali medicinski radnici i studenti Medicinskog fakulteta.

Prosvjed "Mi previjamo, vi prebijate" organiziran je zbog policijske brutalnosti, koja je kulminirala u petak tijekom velikog skupa u Novom Sadu, na kojemu pripadnici policije nisu štedjeli ni medicinare koji su ukazivali pomoć ozlijeđenim građanima, a čak su i priveli jednog liječnika dok je pružao pomoć, prenio je N1.

Medicinari su sa studentima blokirali dio središta grada kod KCV-a i odali šesnaestominutnu počast stradalima na željezničkoj postaji, držeći transparente.

Novi Sad je u prethodne dva tjedna bio poprište oštrih sukoba policije i studenata i građana koji su prosvjedovali zbog ulaska interventnih jedinica na dva novosadska fakulteta i uporabe sile protiv prosvjednika.

Više je desetina prosvjednika ozlijeđeno i privedeno.

Antivladini skupovi se organiziraju od studenog prošle godine zbog pogibije 16 osoba na kolodvoru željezničkog kolodvora u Novom Sadu.