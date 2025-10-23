Policija u Rovinju zaplijenila preko dva kilograma marihuane

Pojašnjavajući okolnosti, istarska policija u četvrtak je izvijestila da su policajci u Ulici Braće Božića u Rovinju 22. listopada zaustavili automobil pulske registracije. Vozilom je upravljao 30-godišnji državljanin Srbije, a kod sebe je imao dvije vrećice s ukupno 1.113 grama marihuane.

Muškarac je u više navrata izričito odbio ponuđeno testiranje na droge pa su ga policajci uhitili i odveli u policijsku postaju.

Na temelju naloga nadležnog suda, pretražene su prostorije i automobil koji koristi te su pronađene još četiri vrećice s ukupno 1.293 grama marihuane i digitalna vaga.

Po dovršetku kriminalističkog istraživanja, muškarac je u večernjim satima istoga dana, uz kaznenu prijavu, priveden u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske.

Također, protiv njega se zbog prekršaja odbijanja testiranja na droge podnosi optužni prijedlog nadležnom sudu zbog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama.