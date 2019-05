Policija u strahu od nasilja: Parižani zabarikadirali izloge

Pariška policija u srijedu je na visokom stupnju pripravnosti kako bi spriječila nasilje koje bi moglo izbiti pri održavanje tradicionalne Prvosvibanjske povorke.

Ministar unutarnjih poslova Christophe Castaner upozorio je da bi do 2000 "radikalnih aktivista" moglo pokušati "izazvati nasilje i metež" i pridružiti se "radikaliziranim" prosvjednicima iz pokreta Žutih prsluka koji mjesecima na ulicama izražavaju nezadovoljstvo radom vlade, a što je praćeno ponekad i vandalizmom.

Panels are erected to protect shops in some of Paris' most fashionable shopping districts ahead of expected demonstrations and rallies to mark May Day



📷 @MartinBureau1 pic.twitter.com/2yRaljAdKA