Policija u Zagrebu pronašla još dvojicu klinaca koji su napali vršnjaka na Savskom mostu!

Policija je podsjetila da je ranije priveden jedan maloljetnik koji je 2. listopada na Savskom mostu ušao u autobus javnog gradskog prijevoza te tražio od oštećenog maloljetnika da izađe iz vozila.

Nakon što je izišao, nekoliko maloljetnika ga je verbalno napalo ponižavajući ga, nakon čega je i fizički napadnut. Oštećeni je tada uspio pobjeći u autobus nakon čega su ga bezuspješno pokušali nasilno izvući iz autobusa te su pobjegli, kažu u policiji.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanje protiv trojice osumnjičenih maloljetnika nadležnom državnom odvjetništvu u Zagrebu podneseno je posebno izvješće te su predani pritvorskom nadzorniku.