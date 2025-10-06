Obavijesti

Policija u Zagrebu pronašla još dvojicu klinaca koji su napali vršnjaka na Savskom mostu!

Zagrebačka policija je kroz nastavak intenzivnog kriminalističkog istraživanja identificirala još dvojicu maloljetnika osumnjičenih za nasilničko ponašanje na štetu maloljetnika koje je zabilježeno prošlog četvrtka navečer na okretištu autobusa na Savskom mostu

 Policija je podsjetila da je ranije priveden jedan maloljetnik koji je 2. listopada na Savskom mostu ušao u autobus javnog gradskog prijevoza te tražio od oštećenog maloljetnika da izađe iz vozila.

Nakon što je izišao, nekoliko maloljetnika ga je verbalno napalo ponižavajući ga, nakon čega je i fizički napadnut. Oštećeni je tada uspio pobjeći u autobus nakon čega su ga bezuspješno pokušali nasilno izvući iz autobusa te su pobjegli, kažu u policiji.

UZNEMIRUJUĆE Širi se snimka napada ispred škole u Zagrebu: Učenik drugog tukao palicom i tjerao da kleči
Širi se snimka napada ispred škole u Zagrebu: Učenik drugog tukao palicom i tjerao da kleči

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanje protiv trojice osumnjičenih maloljetnika nadležnom državnom odvjetništvu u Zagrebu podneseno je posebno izvješće te su predani pritvorskom nadzorniku. 

