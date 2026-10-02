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U LOVIŠTU

Policija uhitila nekadašnjeg šefa hrvatskih poljoprivrednika: Doznajemo i zašto...

Piše Luka Safundžić,
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Policija uhitila nekadašnjeg šefa hrvatskih poljoprivrednika: Doznajemo i zašto...
Zagreb: Konferencija o biogospodarstvu | Foto: Matija Habljak/PIXSELL
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Protiv njega podnose kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela, rekla je policija...

Policija je jučer uhitila Darka Grivičića, nekadašnjeg šefa Hrvatske poljoprivredne komore, doznaju 24sata. Kako nam je potvrdila brodsko-posavska policija, bez navođenja identiteta, policajci su dovršili kriminalističko istraživanje nad muškarcem (55) zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela Protuzakoniti lov i ribolov.

- Utvrđeno je da je 1. listopada u poslijepodnevnim satima, u lovištu na području općine Stara Gradiška, bez odobrenja za lov, uporabom lovačkog oružja 55-godišnjak usmrtio divljač koja se nalazila u ranije protuzakonito postavljenoj metalnoj lovci. Nadalje je utvrđeno da je oružje prevozio na nesiguran način (s napunjenim spremnikom), a oružni list nije nosio sa sobom - rekla nam je policija.

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Dodaje kako su policajci uhitili i priveli u prostorije policije, te su mu privremeno oduzeli oružje i streljivo. 

- Protiv njega podnose kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu zbog sumnje u počinjenje navedenog kaznenog djela, te optužni prijedlog nadležnom sudu zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana. Policijski službenici nastavljaju daljnji rad i kriminalističko istraživanje na utvrđivanju okolnosti protuzakonitog postavljanja lovki - zaključili su iz policije. 

Grivičić osim što je bio predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore, bio je i član Programskog vijeća HRT-a. Kontaktirali smo samog Grivičića ali na naše poruke i pozive jutros, do zaključenja teksta nije odgovarao.  Inače, Grivičić je sada član uprave tvrtke EURO-TIM d.o.o. Prema dostupnim podacima ukupni prihodi tvrtke u 2025. godini bili su 2.266.690,89 eura, a dobit je bila 196.068,16 eura. 

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