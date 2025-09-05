Policija uhitila trojac u Zagrebu: Predstavljali se kao policajci, našli im hrpu novca u autu!

Zagrebačka policija je jučer na području Peščenice uhitila trojicu muškaraca starosti (25, 29 i 29) godina zbog sumnje u počinjenje više kaznenih djela prijevara lažnim predstavljanjem.

Točnije, lažno su se predstavljali kao policijski službenici.

- Policajci su operativnim radom te izvidima došli su do saznanja o mogućim počiniteljima kaznenih djela prijevara - rekli su iz policije.

Foto: mup

Dodaju kako su osumnjičeni uz uporabu sredstava prisile (tjelesna snaga i sredstva za vezivanje) privedeni u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje.

- Jučer tijekom dana obavljene su pretrage domova i drugih pokretnih sredstva kojima se koriste osumnjičeni, pronađen je novac i drugi dokazi - zaključili su iz policije.