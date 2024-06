Policija uhitila vozača kamiona koji je naletio na ženu (82) u Zagrebu. Preminula je u bolnici

IZBORI ZA EUROPSKI PARLAMENT DIP: Na EU izbore do 11.30 sati izašlo manje birača nego 2019. Hrvatski birači u nedjelju četvrti put glasuju na europskim izborima. U Hrvatskoj su se u 7 sati otvorila 6.651 biračka mjesta, glasovanje će trajati do 19 sati, do kada je na snazi i dvodnevna izborna šutnja