Obavijesti

News

Komentari 0
U ITALIJI

Policija zaplijenila 1,3 mlrd € dionica vlasnika Camparija

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Policija zaplijenila 1,3 mlrd € dionica vlasnika Camparija
Foto: Matteo Ciambelli/REUTERS

Talijanska policija objavila je da je zaplijenila dionice većinskog vlasnika Camparija Lagfina vrijedne 1,3 milijarde eura zbog sumnje da je izbjegavao porezne obveze

Dužnosnici su naredili zapljenu dionica u sklopu istrage o Lagfinovom preuzimanju talijanske podružnice. Grupa je optužena da nije platila iznos od otprilike 1,3 milijarde eura. Lagfin je vlasnik više od 50 posto dionica Camparija i ima 80 posto glasačkih prava. U izjavi za BBC tvrde da su "u svim potezima poštovali sve primjenjive zakone i propise, uključujući i sve talijanske porezne zakone".

Naglašavaju i da nisu "ni na koji način" sudjelovali u poreznoj evaziji, napominjući i da zapljena dionica nije utjecala na njihovu poziciju kontrolnog dioničara Camparija budući da imaju 80 posto udjela u glasačkim pravima.

Tužitelji u Milanu otvorili su istragu prošle godine, a financijska policija objavila je u petak da je otkrila 5,3 milijarde eura neprijavljene kapitalne dobiti između 2018. i 2020. godine na koju nije plaćen takozvani "izlazni porez", propisan tvrtkama pri selidbi sjedišta u inozemstvo.

Grupa je također optužena za prijenos talijanske imovine u strano vlasništvo isključivo u porezne svrhe, navodi talijanski financijski list Il Sole 24 Ore.

OPERACIJA 'PLANIRANJE' Talijanska policija uhitila 12 ljudi u antimafijaškoj operaciji
Talijanska policija uhitila 12 ljudi u antimafijaškoj operaciji

Campari navodi da je uvijek postupao u skladu s poreznim zakonima i naglašava da nije obuhvaćen istragom.

Lokalni mediji pišu pak da je pod istragom i predsjednik grupe Campari Luca Garavoglia koji je, kako sumnjaju istražitelji, sudjelovao u utaji zajedno s Giovannijem Bertom, šefom talijanskog ogranka Camparija.

Tržišna kapitalizacija Camparija iznosi oko sedam milijardi eura, prema vrijednosti dionica izlistanih na milanskoj burzi.

Camparijevi korijeni sežu u 1860. godinu kada je domaći gorki liker Gasparea Camparija postao popularan među pokroviteljima njegovog milanskog bara. Obitelj Campari počela ga je proizvoditi u komercijalne svrhe 1904. godine, a od devedesetih godina prošlog stoljeća tvrtka je počela kupovati i druge marke žestica, napominje BBC.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Vlasnici tisuću stanova u muci: Fantomski kupci su uzeli zemlju i stavili nam plombu na stanove
NEVJEROJATAN SLUČAJ U ZAGREBU

Vlasnici tisuću stanova u muci: Fantomski kupci su uzeli zemlju i stavili nam plombu na stanove

Mala tvrtka im je jeftino pokupovala ulaze u zgradu, igrališta, ulaze u garažu, te još ruši legalnost uporabne dozvole zbog balkona nad okolišem zgrade: Žele zaraditi na tome iako je neupitna javna uporaba
Mladi Jastreb i ostali branitelji: 'Ne možemo razdvajati vojnike. Oni su zajedno ratovali i umrli'
UOČI POGREBA U VUKOVARU

Mladi Jastreb i ostali branitelji: 'Ne možemo razdvajati vojnike. Oni su zajedno ratovali i umrli'

Pojavile su se informacije o odvojenim ispraćajima Jean-Michela Nicoliera i Zorislava Gašpara. Zajedno su ratovali i zajedno umrli, kažu vukovarski branitelj
Sve o tragediji u Novom Mestu: 'Sin ubijenog predbacuje si da je kriv. On ne može doći k sebi'
MJEŠTANI I DALJE U ŠOKU

Sve o tragediji u Novom Mestu: 'Sin ubijenog predbacuje si da je kriv. On ne može doći k sebi'

Danima nakon tragedije u kojoj je ubijen Aleš Šutara mještani su i dalje šokirani. Romi smatraju da policija ima krivog čovjeka. 'Moj sin to nije napravio', kaže majka osumnjičenog za ubojstvo

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025