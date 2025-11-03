Policija zaplijenila 1,3 mlrd € dionica vlasnika Camparija

Dužnosnici su naredili zapljenu dionica u sklopu istrage o Lagfinovom preuzimanju talijanske podružnice. Grupa je optužena da nije platila iznos od otprilike 1,3 milijarde eura. Lagfin je vlasnik više od 50 posto dionica Camparija i ima 80 posto glasačkih prava. U izjavi za BBC tvrde da su "u svim potezima poštovali sve primjenjive zakone i propise, uključujući i sve talijanske porezne zakone".

Naglašavaju i da nisu "ni na koji način" sudjelovali u poreznoj evaziji, napominjući i da zapljena dionica nije utjecala na njihovu poziciju kontrolnog dioničara Camparija budući da imaju 80 posto udjela u glasačkim pravima.

Tužitelji u Milanu otvorili su istragu prošle godine, a financijska policija objavila je u petak da je otkrila 5,3 milijarde eura neprijavljene kapitalne dobiti između 2018. i 2020. godine na koju nije plaćen takozvani "izlazni porez", propisan tvrtkama pri selidbi sjedišta u inozemstvo.

Grupa je također optužena za prijenos talijanske imovine u strano vlasništvo isključivo u porezne svrhe, navodi talijanski financijski list Il Sole 24 Ore.

Campari navodi da je uvijek postupao u skladu s poreznim zakonima i naglašava da nije obuhvaćen istragom.

Lokalni mediji pišu pak da je pod istragom i predsjednik grupe Campari Luca Garavoglia koji je, kako sumnjaju istražitelji, sudjelovao u utaji zajedno s Giovannijem Bertom, šefom talijanskog ogranka Camparija.

Tržišna kapitalizacija Camparija iznosi oko sedam milijardi eura, prema vrijednosti dionica izlistanih na milanskoj burzi.

Camparijevi korijeni sežu u 1860. godinu kada je domaći gorki liker Gasparea Camparija postao popularan među pokroviteljima njegovog milanskog bara. Obitelj Campari počela ga je proizvoditi u komercijalne svrhe 1904. godine, a od devedesetih godina prošlog stoljeća tvrtka je počela kupovati i druge marke žestica, napominje BBC.