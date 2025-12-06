Policiji predao automat, četiri granate, topovsku granatu

Jedan građanin je u petak karlovačkoj policiji predao pravi mali arsenal. Naime u sklopu akcije dobrovoljnog predavanja oružja 'Manje oružja, manje tragedija' koju MUP provodi diljem Lijepe naše, muškarac je policiji predao jednu automatsku pušku, 349 komada streljiva, 4 ručne bombe i 1 komad topovskog streljiva koje je pohranjeno te će biti uništeno prilikom organiziranog uništavanja.

Policija još jednom podsjeća da je dobrovoljno predavanje oružja bez sankcija i kazni. Protiv građana koji ovakvo oružje prijave policiji radi predaje, neće se pokretati prekršajni niti kazneni postupak.