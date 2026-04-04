Policijsko osiguranje ostavilo torbu s oružjem kod kuće londonskog gradonačelnika

Građevinski radnik Jordan Griffiths rekao je za The Sun da je njegova djevojka pronašla torbu na cesti u južnom Londonu u utorak navečer. U torbi su se nalazili poluautomatska karabinka Heckler & Koch MP5, pištolj Glock, elektrošoker i streljivo, izvijestile su novine.

- Nisam mogao vjerovati svojim očima - rekao je Griffiths za The Sun.

Radnik je nazvao policiju i rekao što je pronašao, nakon čega su u roku od nekoliko minuta došli po oružje, ispričao je razvoj događaja.

- Rečeno mi je da ih je tamo ostavio jedan od službenika policije za sigurnost Sadiqa Khana, što ima smisla jer on ovdje živi - kazao je.

Policija je potvrdila njegove navode, kao i to da je oružje njihovo.

- U ovoj fazi vjeruje se da su torbu izgubili dežurni policajci neposredno prije nego što ju je građanka pronašla - kažu iz Metropolitanske policije.

- Ovo je vrlo ozbiljan incident i prijavljen je Upravi za profesionalne standarde Metropolitanske policije. Ona sada mora poduzeti sve korake kako bi osigurala da se ovakav incident više nikada ne ponovi - osudio je propust gradonačelnikov glasnogovornik.