Poliklinika u kojoj je Horvatinčić proglašen sposobnim ne želi komentirati: 'Joj, nemojte'

Može li čovjek biti trajno nesposoban, pa onda postati ipak sposoban, rasprava je koja se otvorila nakon činjenice da je Tomislav Horvatinčić izvadio novu vozačku dozvolu, a onda je uhićen jer je vožnjom kršio sudsku mjeru zabranje upravljanja motornim vozilima.

- Zdravstvena sposobnost za vožnju se procjenjuje pregledom po važećem pravilniku. Trajna nesposobnost je pravna klasifikacija, a ne medicinski apsolut - stoji u odgovoru doktora Marina Kamenjaševića iz Poliklinike Profozić u kojoj su Horvatinčića proglasili trajno nesposobnim za vožnju.

Njegov šef, doktor Vladimir Profozić, kaže da je sve napravljeno po prravilima struke i da nemaju dodatnih komentara. Kako je pisao Index, to je bilo još 2017. godine jer je MUP od Horvatinčića zatražio da u roku od 15 dana dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje vozilima.

Devet godina kasnije, drugostupanjsko povjerenstvo MUP-a proglašava ga zdravstveno nesposobnim na mjesec dana. On odlazi u ALFA medicina rada. Tamo je proglašen zdravstveno sposobnim za vožju pa s tim uvjerenjem odlazi u MUP po novu vozačku.

Nazvali smo broj ove zdravstvene ustanove. Muškarac koji nam se javio je prvo pitao koga trebamo, pa kad smo objasnili, kratko je rekao: 'Joj dajte, nemojte' i poklopio.

Sudski vještaci s kojima smo razgovarali kažu da trajna nesposobnost zaista nije medicinski termin.

- Ljudsko stanje se mijenja, vi možete biti trajno nesposobni u trenutku kad se borite s rakom, ali onda se izborite, ozdravite i opet možete voziti - govori jedan sudski vještak.

Nazvali smo kriminalista i konzultanta Željka Cvrtilu.

- Istina je da se zdravstveno stanje čovjeka mijenja, pa onda valjda i ovo, ali osobno se nikad nisam susreo s nečim ovakvim. Možda bi bilo drugačije da piše da mu se trajno oduzima i zabranjuje vožnja. Ovako je to lov u mutnom, a liječnik se ne mora toga držati ako je pravna kvalifikacija. Bojim se da je kriva kvalifikacija, nisu trebali ići na to, mislim da je zakonski okvir ovakav kakav je kriv. Što reći? Je li MUP pogriješio što je izdao vozačku temeljem liječničke potvrde? Ne može MUP ne izdati vozačku ako postoji takva liječnička potvrda. Je li liječnik pogriješio? Isto nije. Prravno s te strane su svi obavili što su mogli u svom djelokrugu. Međutim, ono što je trebalo, ako mu je na snazi sudska mjera, da MUP to vidi u sustavu i da temeljem toga ne izda vozačku, bez obzira na lječničku potvrdu. Očito je tu bilo dogovaranja, ali ne možete nikoga izdvojiti i uprti prstom. Ključni problem je zakonska kvalifikacija, da u zakonu piše 'trajna zabana upravljana motornim vozilima', onda to nijedan papir ne može pobiti. Tako ne bi bilo moguće da jedna liječnička potvrda to promijeni. Ima ljudi koji ozdrave pa postanu sposobni za vožnju i u redu. Ali ovdje nije problem zdravstveno stanje nego neopreznost, bahatluk. Ako netko ima hrpu prekršaja pa zgazi jednu, pa drugu, pa treću osobu, tu pričamo o bahatluku i neopreznosti. Ovo je lov u mutnom kojeg je zakon dozvolio. Netko treba pitati MUP je li takva praksa da i inače izdaju vozačku ljudima s mjerom zabrane ako donesu potvrdu od liječnika. Policija se vadi na to da mu je sud zabranio, a on će reći da je dobio vozačku od MUP-a pa nije znao da ne smije voziti. Mislim da ova kaznena prijava neće proći, on ima jak argument u vidu nove vozačke dozvole koju mu je izdao MUP. Treba ići prema tome da se zakon promijeni - govori Cvrtila.

I zaista, u zakonu stoji da policija oduzima vozačku vozaču kojem se utvrdi nesposobnost, dok god ta nesposobnost traje.