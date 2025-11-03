Obavijesti

News

Komentari 1
PIŠE: SNJEŽANA KRNETIĆ PLUS+

Politici, koja se svodi na tržnicu glasova i mandata, treba reset

Piše Snježana Krnetić,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Koliko god humor bio zdrav i potreban da bar na trenutak zaboravimo na probleme, on ne briše činjenicu da nam se politička kultura sustavno urušava, a povjerenje građana u politiku nestaje

Kad pomislimo da nas na političkoj sceni više ništa ne može iznenaditi, uvijek se nađe netko tko će nas demantirati. Pedeset eura. Toliko je, prema porukama koje su osvanule u medijima, navodno ponuđeno za glas na unutarstranačkim izborima HDZ-a na Pagu. Taj iznos bio je dovoljan da se raspusti cijeli ogranak stranke i da se u priču uključi policija. Mnogi će reći, ništa novo ni čudno u zemlji u kojoj se afere broje u milijunima, a Pažani sve okrenuli na šalu, tvrdeći da je "50 eura na otoku sira i čipke skoro pa uvredljiv iznos za nuditi mito".

