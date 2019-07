Polizala sladoled i vratila ga u zamrzivač: Prijeti joj 20 godina

Policija je identificirala ženu čija je snimka postala viralna prije nekoliko dana, a na kojoj uzima sladoled u kutiji iz zamrzivača u supermarketu Walmart u Teksasu, liže ga, a zatim zatvara i vraća natrag u zamrzivač.

Zbog toga što je napravila prijeti joj dvije do 20 godina zatvora i kazna do 10.000 dolara, javlja Daily Mail.

Woman seen licking Blue Bell ice cream at a Walmart in Texas faces second-degree felony charge. The charge comes with a 2 to 20 Years in prison & $10,000 in fines.

All Products of the food tampering" have been pulled from store shelves.

Proizvođač sladoleda Blue Bell kontaktirao je policiju i dojavio mu lokaciju trgovine u kojoj se zbio incident, nakon čega su pokrenuli istragu protiv žene.

- Najveća briga nam je sigurnost građana i drago nam je da je proizvod maknut s polica - rekao je Gerald Williamson, direktor Odjela za javnu sigurnost grada Luftkina u Teksasu.

- Hvala svim kupcima što su nas upozorili na incident. Shvatili smo ga jako ozbiljno i trenutno surađujemo s vlastima, dobavljačima i društvenim medijima. Ovakve stvari nećemo tolerirati. Sigurnost hrane je naš glavni prioritet i jako se trudimo da naši kupci imaju najvišu razinu sigurnosti - priopćili su iz Blue Bella i otkrili kako je se svako otvaranje kutije sladoleda može primijetiti na poklopcu i tako upozorili građane da pogledaju na poklopac prije nego što kupuju.

Nažalost, djevojka s prvotne snimke započela je određen trend među mladim korisnicima društvenih mreža. Tako se na Twitteru mogu pronaći razne snimke mladih koji također uzimaju sladoled iz zamrzivača, ližu ga i vraćaju natrag na policu.

That Blue Bell ice cream girl has started something.

Neki su krenuli eksperimentirati i s ostalim proizvodima pa uzimaju vodicu za ispiranje usta, otvaraju ju, isperu njome usta, a zatim tekućinu - ispljunu natrag u bočicu i vrate na policu.