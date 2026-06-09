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VANDALIZAM

Poljaci grafitima unakazili zid u Lokvičićima, policija ih pronašla

Piše Ivan Hruškovec,
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Poljaci grafitima unakazili zid u Lokvičićima, policija ih pronašla
Foto: HDZ Lokvičići

Osim velikog grafita u Lokvičićima, Poljaci su grafite iscrtali na još tri lokacije na području Lokvičića, Dolića, Drage i Grubine

Policajci granične policije Imotski dovršili su istragu kaznenog djela Oštećenja tuđe stvari koje je počinjeno u subotu u mjestu Lokvičić ispisivanjem grafita duljine 19,6 metara i visine jednog metra. Na mjestu događaja obavili su očevid i započeto je kriminalističko istraživanje. Obilaskom područja utvrđeno je da su  grafiti iscrtani na još tri lokacije na području Lokvičića, Dolića, Drage i Grubine. 

Foto: HDZ Lokvičići

Operativnim radom na terenu policijski službenici prikupili su informacije temeljem kojih je utvrđen identitet osoba koje su se dovodile u vezu s događajem.

Policija je u ponedjeljak uhitila dvojicu muškaraca, državljana Poljske, i nad njima je provedeno kriminalističko istraživanje. Tijekom pretrage kuće koju koriste policijski službenici pronašli su predmete korištene za ispisivanje grafita (rukavice s tragovima boje, metalna žlica za razmazivanje i čišćenje boje, 32 nastavka za sprej različitih veličina i boja).
 
Provedenim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da su 29- godišnji i 30- godišnji državljani Poljske počinili kazneno djelo Oštećenje tuđe stvari radi čega će biti kazneno prijavljeni.

Općina Lokvičići osudila je vandalizam na lokaciji iznad Vidilice “Galipovac” gdje su Poljaci grafitima oštetili kameni zid. Iz Općine ističu kako se ne radi o “običnom zidu”, nego o dijelu zaštićenog krajobraza koji je stanište mahovina, lišajeva i sitnih životinja. Upozoravaju i da boja iz sprejeva sadrži kemikalije štetne za osjetljivi ekosustav, dok uklanjanje grafita s poroznog prirodnog kamena može zahtijevati agresivne metode koje dodatno oštećuju stijenu i onečišćuju okolno tlo, piše Radio NU.


 

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