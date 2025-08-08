Poljaci nasmrt pretukli Hrvata u Igranama. Načelnik ljutit: 'Sad neka prodaju kuće i odu od tu...'

U Igranama na Makarskoj rivijeri preminuo je 67-godišnji mještanin nakon što su ga fizički napala dvojica državljana Poljske.

Brutalan napad je bio u ponedjeljak navečer kada su osumnjičeni, navodno pod utjecajem alkohola, prvo nasrnuli na ženu koju koja je pala na pod kad su je odgurnuli. Zatim, nasrnuli su i na muškarca kojem je tijekom napada pozlilo, a sve se odvilo u dvorištu obiteljske kuće. Kada su vidjeli da ima zdravstvene probleme, pokušali su mu pružiti prvu pomoć. Pozvali su hitnu koja je pokušala pomoći muškarcu, ali je, nažalost, preminuo.

Dvojica Poljaka, u dobi od 32 i 50 godina, nalaze se u istražnom zatvoru zbog opasnosti od bijega. Tereti ih se za kazneno djelo ubojstva iz nehaja.

Stanovnici Igrana, mjesta s oko 400 stanovnika, duboko su pogođeni događajem, a lokalna zajednica zahtijeva odlučnu reakciju.

- Ja bih apelirao, ako mogu, da prodaju te kuće, da odu iz Igrana jer tu suživota više nema. To je malo mjesto, 200 metara od obale, svi žive skupa, tu života, suživota, teško će više bit. Ljudi su ovdje ogorčeni, s pravom - rekao je za Novu TV načelnik općine Podgora Ante Miličić.