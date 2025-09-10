Obavijesti

Poljaci srušili ruske dronove na nebu, Rusi: Nema dokaza za to. Bjelorusi: Ma, slučajno su ušli

Piše Ivan Štengl,
Poljaci srušili ruske dronove na nebu, Rusi: Nema dokaza za to. Bjelorusi: Ma, slučajno su ušli
Foto: DEFENCE 24

Nema razloga tvrditi da smo u ratnom stanju, ali ova provokacija prelazi sve granice, rekao je poljski premijer Tusk

Ne stišavaju se reakcije nakon drame na poljskom nebu u kojoj su Poljaci zajedno sa saveznicima srušili najmanje četiri ruska drona, iranske proizvodnje.

Zbog svega je došlo i do hitnog sastanka u Poljskoj, a premijer Tusk je izjavio da su posljednji dron uništili oko 6:45 sati ujutro.

- U 22:06 sati vojska  je primila informaciju o ruskom napadu na Ukrajinu. Sustavi su podignuti u stanje visoke pripravnosti. Aktivirani su zrakoplovi za rano upozorenje. Prvo kršenje poljskog zračnog prostora zabilježeno je u 23:30 sati . Posljednje je zabilježeno u 6:30 sati ujutro . To daje predodžbu o razmjerima operacije koja je trajala cijelu noć - rekao je premijer.

DRAMA S RUSKIM DRONOVIMA Što točno piše u Članku 4. NATO saveza na koji se poziva Poljska
Što točno piše u Članku 4. NATO saveza na koji se poziva Poljska

- Nema razloga tvrditi da smo u ratnom stanju, ali ova provokacija prelazi sve granice - dodao je.

Prva reakcija stigla je od strane ruskog diplomata u Varšavi, Andreja Ordaša. On je poručio kako nema dokaza da su ovo ruski dronovi. Zbog svega, pozvali su ga na razgovor u poljsko Ministarstvo vanjskih poslova. Službene reakcije iz Kremlja još nema.

Pavel Muravjejka, zamjenik bjeloruskog ministra obrane izjavio je u videu na Telegramu kako su se letjelice izgubile te da su i oni sami srušili neke iznad vlastitog teritorija.

- Slučajno su ušle u Poljsku - ustvrdio je.

Poljski predsjednik Karol Nawrocki izjavio je da je akcija u poljskom zračnom prostoru završila.

- Na sastanku se raspravljalo i o mogućnosti pokretanja Članka 4. NATO saveza. Taj članak predviđa da će se države članice međusobno savjetovati „kad god je, po mišljenju bilo koje od njih, ugrožena teritorijalna cjelovitost, politička neovisnost ili sigurnost bilo koje od stranaka.

