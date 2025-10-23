Obavijesti

Komentari 3
Poljaci u Varšavi uhitili Srbina. Hrvatska ga traži zbog ratnog zločina u Grubišnom polju 1991.

U Dragiši?ima obilježena 32. godišnjica zlo?ina nad zarobljenim braniteljima | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Zagorac živi u Kanadi od 1992. godine i ima državljanstvo Srbije i Kanade, a uhićen je prilikom povratka zrakoplovom iz Srbije u Kanadu, preko Poljske

U Poljskoj je policija 17. listopada uhitila srbijanskog državljanina Živka Zagorca (79) s prebivalištem u Leštanu, zbog ratnog zločina protiv hrvatskih civila 1991. godine, objavila je organizacija Veritas. 

Ta organizacija navodi da je 21. travnja pred Županijskim sudom u Zagrebu podignuta optužnica protiv Zagorca i još 23 ljudi koje se terete da su od kolovoza do listopada 1991., kao pripadnici paravojnih formacija pobunjenih Srba, počinili ili izvršili protupravno lišavanje slobode, uzimanje talaca, pljačku, zlostavljanje, mučenje i ubojstvo većeg broja civila na području općine Grubišno Polje, kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva.

