Obavijesti

News

Komentari 0
PRIZEMLJILI LETJELICU

Poljak pod istragom: Opasno nisko letio helikopterom u Rijeci

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: < 1 min
Poljak pod istragom: Opasno nisko letio helikopterom u Rijeci
Pogled na novootvoreni hotel Hilton Costabella u Rijeci | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Spomenuta letjelica je trenutačno prizemljena na Grobničkom polju, a u istraživanju policija surađuje i s nadležnom Hrvatskom agencijom za civilno zrakoplovstvo.

Riječka policija izvijestila je kako je u tijeku istraga policijskih službenika I. policijske postaje Rijeka zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela iz domene čl. 225. Kaznenog zakona-ugrožavanje posebnih vrsta prometa.
 
Riječ je o istraživanju nad poljskim državljaninom koji se jučer, u razdoblju između 12.40 i 14.40 sati, upravljajući civilnim helikopterom nad Kvarnerom u nekoliko naleta nalazio vrlo blizu hotelskog kompleksa na području Costabele u Rijeci, kao i Voloska kod Opatije.

Spomenuta letjelica je trenutačno prizemljena na Grobničkom polju, a u istraživanju policija surađuje i s nadležnom Hrvatskom agencijom za civilno zrakoplovstvo.
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Srbin poginuo na Oktoberfestu. Detalji su strašni, a svjedoci u šoku: 'Policija traži snimke'
U ZABAVNOM PARKU

Srbin poginuo na Oktoberfestu. Detalji su strašni, a svjedoci u šoku: 'Policija traži snimke'

Kriminalistički istražitelji pokrenuli su opsežnu istragu kako bi precizno utvrdili slijed događaja i otkrili razlog zbog kojeg je radnik osiguranja uopće odlučio ući u strogo zabranjenu zonu...
LUDO VRIJEME Ma kakve jakne, evo nam babljeg ljeta: Kod nas temperature opet idu do 30 °C!
TOPLINSKA KUPOLA

LUDO VRIJEME Ma kakve jakne, evo nam babljeg ljeta: Kod nas temperature opet idu do 30 °C!

Temperature bi krajem rujna u Hrvatskoj mogle dosegnuti i 30 stupnjeva. Sve bi se moglo protegnuti i na prvu polovinu listopada
Horvatinčićeve jezovite nesreće: Naletio je na majku i kćer, žena umire u Hitnoj, a on samo ode...
TAJKUNOV KRVAVI TRAG

Horvatinčićeve jezovite nesreće: Naletio je na majku i kćer, žena umire u Hitnoj, a on samo ode...

Teško ozlijeđene pješakinje koje je pokosio na Staroj zagorskoj samo je ovlaš pogledao onako bespomoćne i raskrvavljene te se dao se u bijeg. Nije pozvao Hitnu ni policiju. Rekao je da se bojao krvi...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026