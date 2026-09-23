Poljak pod istragom: Opasno nisko letio helikopterom u Rijeci

Riječka policija izvijestila je kako je u tijeku istraga policijskih službenika I. policijske postaje Rijeka zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela iz domene čl. 225. Kaznenog zakona-ugrožavanje posebnih vrsta prometa.



Riječ je o istraživanju nad poljskim državljaninom koji se jučer, u razdoblju između 12.40 i 14.40 sati, upravljajući civilnim helikopterom nad Kvarnerom u nekoliko naleta nalazio vrlo blizu hotelskog kompleksa na području Costabele u Rijeci, kao i Voloska kod Opatije.

Spomenuta letjelica je trenutačno prizemljena na Grobničkom polju, a u istraživanju policija surađuje i s nadležnom Hrvatskom agencijom za civilno zrakoplovstvo.

