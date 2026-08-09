Obavijesti

News

Komentari 0
TRAGEDIJA U ISTRI

Poljak preminuo kod Medulina, pozlilo mu na 20 metara dubine

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Poljak preminuo kod Medulina, pozlilo mu na 20 metara dubine
Foto: Sasa Miljevic
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Muškarca (40) prevezli su plovilom u Uvalu Polje gdje je gdje je nakon bezuspješne reanimacije preminuo. Tijelo su prevezli na obdukciju

Pulska policija je 7. kolovoza oko 10.45 sati zaprimila dojavu da je u Medulinskom akvatoriju pozlilo 40-godišnjem poljskom državljaninu koji je ronio na dubini od preko 20 metara, izvijestila je PU istarska.

Muškarca su prevezli plovilom u Uvalu Polje, gdje je nakon bezuspješne reanimacije preminuo.

- Nad mrtvim tijelom naložena je obdukcija, a policijski službenici nastavljaju utvrđivati okolnosti događaja - priopćili su.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Žena koju sumnjiče za teško ubojstvo ide u istražni zatvor. Prijeti joj 40 godina!
PIJANA IZBOLA PARTNERA

VIDEO Žena koju sumnjiče za teško ubojstvo ide u istražni zatvor. Prijeti joj 40 godina!

Policija je objavila kako su utvrdili da je žena (36) nožem ubola partnera (71) koji je na mjestu preminuo. Imala je 2,03 promila. U nedjelju su je ispitali i poslali u istražni zatvor
Svi biznisi Slavena Bilića: Evo koliko zarađuje s nekretninama
TRENER I PODUZETNIK

Svi biznisi Slavena Bilića: Evo koliko zarađuje s nekretninama

Od 2021. suvlasnik je tvrtke F&amp;D RE Makarska, sa Sanjinom Ugarkovićem, Dariom Bošnjakom i Dobrislavom Hrkaćem. Tvrtka je registrirana za poslovanje nekretninama, a od osnutka nema zaposlenih
Širi se snimka na kojoj policajac s broda baca psa u more! Evo što kažu: 'Samo smo ga pustili'
DRAMA NA PAŠMANU

Širi se snimka na kojoj policajac s broda baca psa u more! Evo što kažu: 'Samo smo ga pustili'

Policajci su postupali zbog jedrilice koja je ometala kupače. Na njoj su zatekli psa i muškarca za kojim se od ranije trage. Muškarac je pružao otpor te su ga uhitili, a psa je preuzeo komunalni redar

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026