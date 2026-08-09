Muškarca (40) prevezli su plovilom u Uvalu Polje gdje je gdje je nakon bezuspješne reanimacije preminuo. Tijelo su prevezli na obdukciju
TRAGEDIJA U ISTRI
Poljak preminuo kod Medulina, pozlilo mu na 20 metara dubine
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Pulska policija je 7. kolovoza oko 10.45 sati zaprimila dojavu da je u Medulinskom akvatoriju pozlilo 40-godišnjem poljskom državljaninu koji je ronio na dubini od preko 20 metara, izvijestila je PU istarska.
Muškarca su prevezli plovilom u Uvalu Polje, gdje je nakon bezuspješne reanimacije preminuo.
- Nad mrtvim tijelom naložena je obdukcija, a policijski službenici nastavljaju utvrđivati okolnosti događaja - priopćili su.
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