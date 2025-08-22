Poljak se prikolicom zabio u vozila i zid zgrade u Rijeci. Imao zabranu vožnje. Našli mu drogu

Delnička policija je na zaustavila 37-godišnjeg državljanina Poljske u osobnom automobilu, iako ima pravomoćnu zabranu korištenja inozemne vozačke dozvole na području Republike Hrvatske. Riječ je o vozaču koji je prethodna dva dana, 20. i 21. kolovoza na području Rijeke prouzročio prometne nesreće s materijalnom štetom, prikolicom s kamp kućicom udario je u parkirana vozila te u zid zgrade.

U sklopu postupanja riječke prometne policije upućen je i na izvanredni tehnički pregled kojim je utvrđena tehnička neispravnost vozila. Zbog navedenih prekršaja, kao i odbijanja liječničkog pregleda, platio je novčane kazne u ukupnom iznosu od 1.925 eura.



Unatoč kaznama, noćas je ponovo zatečen u činjenju prometnih prekršaja na području Fužina, a od njega je a oduzeta i manja količina droge tipa konoplje koju je neovlašteno posjedovao.





- Zbog upravljanja tehnički neispravnim vozilom i neovlaštenog posjedovanja droga naplaćena mu je novčana kazna, dok je zbog upravljanja vozilom pod zabranom i odbijanja uzimanje uzoraka u zdravstvenoj ustanovi nakon pozitivnog preliminarnog testa na droge, policija protiv njega podnijela optužni prijedlog - priopćili su iz policije.

Uz navedeni optužni prijedlog danas je doveden na nadležni općinski sud gdje je proglašen krivim te mu je izrečena novčane kazne u ukupnom iznosu od 2.640 eura i zaštitna mjere zabrane korištenja inozemne vozačke dozvole na području Republike Hrvatske na još šest mjeseci.