POLICIJA POTVRDILA

Poljak sletio s ceste kod Vodica: Udario u metalnu ogradu, teško je ozlijeđen, završio je u bolnici

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Poljski vozač izgubio je kontrolu nad vozilom i završio na krovu, rekli su iz policije

Jedna osoba teško je ozlijeđena u prometnoj nesreći koja se jučer dogodila u blizini Vodica, objavila je policija.

- Prometna nesreća se dogodila na način da 52-godišnji državljanin Poljske upravljajući osobnim vozilom nacionalnih oznaka Velike Britanije nije se kretao sredinom obilježene prometne trake već se daje više udesno uslijed čega gubi nadzor nad upravljačem vozila te izlijeće van kolnika i pritom prednjim dijelom vozila udara u spušteni i početni dio zaštitne metalne ograde odvojka, preko kojeg se uspinje i pritom udara u metalni nosač prometnog znaka, nakon čega prelazi preko betonskog postolja na kojem se isti znak nalazi i potom slijeće u kameno-zemljanu površinu obraslu niskim raslinjem gdje se vozilo prevrće na krov i naposljetku zaustavlja - rekla je policija.

ZAVRŠILA U BOLNICI Biciklistica (45) s 2,5 promila u krvi pala na cesti blizu Zaboka
Biciklistica (45) s 2,5 promila u krvi pala na cesti blizu Zaboka

Dodaju kako je u nesreći muškarac (52) zadobio teške tjelesne ozljede dok su dvije putnice zadobile lake tjelesne ozljede konstatirane u Općoj bolnici u Šibeniku.

- Zbog izazivanja prometne nesreće i počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama protiv 52-godišnjaka podnosi se obavezni prekršajni nalog - zaključila je policija. 

