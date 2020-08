Poljaka više nego lani: Kolovoz dosad na 67 posto prošle godine

Najviše noćenja u 23 dana kolovoza ostvareno je u Istri, 4,3 milijuna, te potom na Kvarneru, 3,5 milijuna. S tek nešto manje noćenja, 3,4 milijuna, slijedi Splitsko-dalmatinska županija

<p>U Hrvatskoj je od 1. do do 23. kolovoza boravilo 2,3 milijuna turista, koji su ostvarili 17,6 milijuna noćenja, čime su noćenja na razini 67 posto iz istog razdoblja prošle godine, izvijestili su u ponedjeljak iz HTZ-a temeljem prvih podataka iz sustava eVisitor.</p><p>Novi podaci HTZ-a, koji uključuju turistički promet u komercijalnom i nekomercijalnom segmentu te nautičkom charteru, pokazuju da je najviše noćenja u 23 dana kolovoza ostvareno u Istri, 4,3 milijuna, te potom na Kvarneru, 3,5 milijuna.</p><p>S tek nešto manje noćenja, 3,4 milijuna, slijedi Splitsko-dalmatinska županija, a potom Zadarska s 3,2 milijuna, Šibensko-kninska 1,4 milijuna, Dubrovačko-neretvanska s milijun noćenja i Ličko-senjska županija sa 636 tisuća noćenja.</p><p>Ocjenjujući dosadašnje rezultate u kolovozu odličnim, direktor HTZ-a Kristjan Staničić ističe da za rujan od stranih partnera, prije svega iz zemalja na čijem popisu Hrvatska nije na tzv. crvenoj listi, imaju vrlo dobre najave.</p><p>- Realizacija daljnjeg turističkih prometa ovisit će o epidemiološkoj slici unutar zemlje, a na nama je da se svi i dalje ponašamo odgovorno i pridržavamo propisanih mjera te smanjimo broj zaraženih osoba kako bi vratili povjerenje određenih zemlja s obzirom da se liste revidiraju svaka dva tjedna. Zajedno s našim predstavništvima nastavljamo plasirati informacije prema inozemnim medijima, ali i prema najvažnijim partnerima i agentima posebno na tržištu Austrije, Njemačke, Italije i Slovenije, kojima prikazujemo epidemiološku situaciju u zemlji prema županijama - kaže Staničić.</p><p>Iznosi i da se proteklog vikenda bilježio trend većeg 'odljeva' turista iz Austrije i Slovenije, dok su gosti iz Njemačke u velikom broju nastavili svoj boravak u hrvatskim destinacijama, a iako smo na tržištu Velike Britanije stavljeni na popis rizičnih zemalja, u dubrovačku i splitsku zračnu luku na dnevnoj osnovi pristižu letovi s novim britanskim turistima. </p><p>- Apeliramo na turističke zajednice da sukladno našoj prošlotjednoj preporuci zajedno s turističkim subjektima na svom području osiguraju testiranje na koronavirus svim zainteresiranim turistima kako bi im se omogućio što duži i nesmetani boravak u našoj zemlji - poručio je Staničić.</p><p>Od ostalih turističkih pokazatelja u kolovozu, iz HTZ-a iznose da su najviše noćenja ostvarili Nijemci, oko 4,3 milijuna ili 90 posto lanjskih, a drugi su domaći turisti s 3,3 milijuna noćenja, što je prošlogodišnjoj razini.</p><p>Slovenci su ostvarili 2,6 milijuna noćenja, što je na razini 94 posto lanjskih noćenja slovenskih turista, dok su Poljaci s 1,8 milijuna noćenja u plusu od 5 posto u odnosu na isto vrijeme u kolovozu 2019. godine. </p><p>Vir, Rovinj, Medulin, Poreč, Crikvenica, Umag, Mali Lošinj, Novalja, Split i Pula prevode destinacije s najviše noćenja u razdoblju od 1. do 23. kolovoza.</p><p>Po podacima HTZ-a, samo protekloga vikenda (21. do 23. kolovoza) u Hrvatsku je došlo 200 tisuća turista i ostvareno 1,8 milijuna noćenja.</p><p>Ukupno je od početka ove godine do 23. kolovoza došlo ukupno 6,5 milijuna turista i ostvareno više od 44 milijuna noćenja, što je 53 posto lanjskog rezultata u istom tom razdoblju, zaključuje se u priopćenju HTZ-a.</p>