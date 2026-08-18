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PREKRŠAJNO KAŽNJENA

Poljakinja bacila opušak pa izazvala veliki požar na Braču

Piše Ivan Jukić,
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Poljakinja bacila opušak pa izazvala veliki požar na Braču
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Foto: čitatelj/24sata
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Policiju su o događaju obavijestili građani koji su se zatekli u blizini. Prema njihovim saznanjima, požar je nepažnjom izazvala žena

Neoprezno odbačen opušak izazvao je požar u Milni na Braču, u kojem je izgorjelo oko 200 četvornih metara niskog raslinja i makije. Naime, požar je izbio u subotu, 15. kolovoza, oko 15.10 sati. Brzom intervencijom vatra je ugašena te nije bilo opasnosti za živote ljudi ni imovinu.

Policiju su o događaju obavijestili građani koji su se zatekli u blizini. Prema njihovim saznanjima, požar je nepažnjom izazvala žena.

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Policija je provela kriminalističko istraživanje nad 34-godišnjom državljankom Poljske te utvrdili osnovanu sumnju da je upravo ona izazvala požar.

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Kako je utvrđeno, žar od cigarete zapalio je borove iglice, nakon čega se vatra proširila na nisko raslinje i makiju.

Zbog izazivanja požara iz nepažnje, 34-godišnjakinja je počinila prekršaj iz Zakona o zaštiti od požara te je prekršajno kažnjena.

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