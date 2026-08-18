Poljakinja bacila opušak pa izazvala veliki požar na Braču

Neoprezno odbačen opušak izazvao je požar u Milni na Braču, u kojem je izgorjelo oko 200 četvornih metara niskog raslinja i makije. Naime, požar je izbio u subotu, 15. kolovoza, oko 15.10 sati. Brzom intervencijom vatra je ugašena te nije bilo opasnosti za živote ljudi ni imovinu.

Policiju su o događaju obavijestili građani koji su se zatekli u blizini. Prema njihovim saznanjima, požar je nepažnjom izazvala žena.

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Pokretanje videa... VIDEO Požar trave, niskog raslinja i šume na Braču | Video: Hrvatska vatrogasna zajednica

Policija je provela kriminalističko istraživanje nad 34-godišnjom državljankom Poljske te utvrdili osnovanu sumnju da je upravo ona izazvala požar.

Kako je utvrđeno, žar od cigarete zapalio je borove iglice, nakon čega se vatra proširila na nisko raslinje i makiju.

Zbog izazivanja požara iz nepažnje, 34-godišnjakinja je počinila prekršaj iz Zakona o zaštiti od požara te je prekršajno kažnjena.