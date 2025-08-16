Podaci su jasni. Hrvatska poljoprivreda tone iz godine u godinu. Proizvođači dijele voće i povrće, ne mogu ga prodati. Cijene otkupa iste, a troškovi rastu. Proizvodi se sve manje. Ovo su njihove priče...
Poljoprivrednike kradu, ruše im cijene, uništava ih birokracija: 'Mi propadamo svake godine'
Voćaru iz Bokšića kraj Vinkovaca nedavno su ukrali čak pet tona jabuka, nekoliko dana kasnije vlasnik OPG-a iz Podravine dijelio je lubenice i dinje jer zbog onih uvezenih za njegove na tržištu nema mjesta. Ta dva slučaja proteklih tjedana ponovno su u fokus javnosti vratili sve probleme s kojima se nosi hrvatska poljoprivreda koja iz godine u godinu pada u sve veću krizu.
