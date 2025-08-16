Obavijesti

News

Komentari 51
ISTRAŽILI SMO PLUS+

Poljoprivrednike kradu, ruše im cijene, uništava ih birokracija: 'Mi propadamo svake godine'

Piše Franjo Lepan, Vedrana Šuvar Bekavac,
Čitanje članka: 4 min
Poljoprivrednike kradu, ruše im cijene, uništava ih birokracija: 'Mi propadamo svake godine'
Foto: PIXSELL/

Podaci su jasni. Hrvatska poljoprivreda tone iz godine u godinu. Proizvođači dijele voće i povrće, ne mogu ga prodati. Cijene otkupa iste, a troškovi rastu. Proizvodi se sve manje. Ovo su njihove priče...

Voćaru iz Bokšića kraj Vinkovaca nedavno su ukrali čak pet tona jabuka, nekoliko dana kasnije vlasnik OPG-a iz Podravine dijelio je lubenice i dinje jer zbog onih uvezenih za njegove na tržištu nema mjesta. Ta dva slučaja proteklih tjedana ponovno su u fokus javnosti vratili sve probleme s kojima se nosi hrvatska poljoprivreda koja iz godine u godinu pada u sve veću krizu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 51
Amerika Kijevu nudi jamstva kao u članku 5 NATO-a, uz prethodni pristanak Putina
IZ MINUTE U MINUTU

Amerika Kijevu nudi jamstva kao u članku 5 NATO-a, uz prethodni pristanak Putina

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nije pozvan na summit na Aljasci, ali Trump je rekao da bi se sljedeći krug razgovora s Rusijom i Ukrajinom mogao održati vrlo skoro, ako sastanak s Putinom prođe dobro.
Kako Putin putuje: Ima poseban kovčeg za izmet. S njim je skoro uvijek i 'aktovka sudnjeg dana'
ŠTITOVI, ŠIFRE, MUŠKETIRI...

Kako Putin putuje: Ima poseban kovčeg za izmet. S njim je skoro uvijek i 'aktovka sudnjeg dana'

A jedna od stvari bez koje Putin najčešće ne kreće na put je i 'nuklearni kovčeg', ili 'aktovka sudnjeg dana', kako vam draže...
Tragedija! Dvije žene quadom sletjele u provaliju na Velebitu. Jedna mrtva, druga je u bolnici
TRAGEDIJA

Tragedija! Dvije žene quadom sletjele u provaliju na Velebitu. Jedna mrtva, druga je u bolnici

Druga osoba, koja je sudjelovala u nesreći, zbrinuta je u KBC-u Rijeka...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025