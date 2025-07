Poljska bolnica kraj Hipodroma spremna je za koncert: 'Imamo sve, od lijekova do opreme'

Centar za hitne medicinske intervencije osposobljen je na Zagrebačkom velesajmu, odmah uz Hipodrom, gdje će biti koncert Marka Perkovića Thompsona, za koji je prodano pola milijuna ulaznica. U njemu je smješteno 200 kreveta za zbrinjavanje pacijenata, uz puni medicinski kapacitet, uključujući liječnike, medicinske sestre, timove Crvenoga križa, dodatno pomoćno osoblje i administratore. Očekuje se da će ondje o pacijentima skrbiti 100 medicinskih djelatnika. Zagrebačke bolnice za 24sata su rekle kako su poslale određeni broj liječnika i sestara na Hipodrom, a dodatno su pojačali i dežurstva te pripravnost medicinskog osoblja u svojim bolnicama.

Riječ je o dosad najopsežnijemu medicinskom angažmanu vezanom uz glazbeni događaj u Hrvatskoj i zato je od ključne važnosti dobra priprema za slučaj da će netko od posjetitelja trebati liječničku pomoć.

Centar na Hipodromu potpuno će biti opremljen, od lijekova i medicinske opreme do potrošnog materijala, a prema dokumentima koji su u posjedu organizatora, kardiovaskularni incidenti istaknuti su kao jedan od najrizičnijih scenarija. Statističke projekcije upućuju na mogućnost i do deset srčanih udara tijekom koncerta, koji bi, prema nekim procjenama, mogao okupiti i do pola milijuna ljudi.

Zbog očekivanog okupljanja velikog broja ljudi na Hipodromu, KB Dubrava poduzima sve potrebne mjere kako bi osigurao pravodobnu i kvalitetnu zdravstvenu skrb.

Dr. Toni Kolak, zapovjednik kriznog stožera u KB-u Dubrava, za 24sata je rekao kako je na teren na Hipodromu upućen jedan dežurni liječnik i četiri medicinske sestre iz njihove bolnice, koji će biti na Hipodromu.

Istodobno, sve operativne službe, uključujući hitni prijem, dodatno su, navodi, pojačane.

- Medicinske sestre u bolnici su organizirane tako da je na svakom odjelu po jedna sestra u pripravnosti, spremna za djelovanje u slučaju potrebe. Također, sve dežurne bolničke službe bit će pojačane i tijekom nedjelje te ostaju u stanju pripravnosti. KB Dubrava jedina je bolnica u Zagrebu s aktivnim helidromom, što znači da će helikopterski pacijenti iz Zagreba i okolice dolaziti upravo k nama. Pacijente ćemo zbrinjavati prema planiranom rasporedu. U slučaju većeg priljeva pacijenata postoji mogućnost preusmjeravanja u druge bolnice - rekao nam je dr. Kolak.

S obzirom na očekivani dolazak oko pola milijuna ljudi, realno je pretpostaviti da će biti određen broj hitnih slučajeva.

- Najveća potencijalna opasnost su prometne nesreće, posebno zbog pojačanog prometa u smjeru mora i prema unutrašnjosti grada. Što se tiče događanja na Hipodromu, ne očekuju se veći problemi, no sve mjere sigurnosti su poduzete. KB Dubrava je tehnički potpuno pripremljena: agregati su osigurani i omogućavaju rad bolnice do 36 sati bez opskrbe električnom energijom, uključujući bolnički informatički sustav - kazao je za 24sata dr. Kolak.

Zapovjednik kriznog stožera na Rebru, dr. Ante Golem, također nam je rekao kako je zbog koncerta KBC Zagreb također poduzeo niz mjera da bi dodatno osigurao pravodobnu zdravstvenu skrb i reagirao u slučaju potrebe.

'Kod nas se prijavilo 13 doktora'

Na poziv organizatora zatražili su da se prijave zdravstveni djelatnici koji su voljni sudjelovati na terenu.

- Kod nas se prijavilo 13 liječnika i 32 medicinske sestre. Oni su se dobrovoljno prijavili za odlazak na Hipodrom. Međutim, još nemamo potvrdu koliko ih je konačno angažirao sam organizator. U bolnici nismo značajno povećavali broj osoblja, ali smo kapacitete ipak ojačali za otprilike 10%. Time osiguravamo da svi timovi ostanu puni i spremni za hitnu reakciju ako se javi potreba. Dodatno smo rasporedili u bolnici četiri liječnika i tri medicinske sestre. KBC Zagreb već ima snažnu hitnu službu, s prosječno od 350 do 550 pregleda u roku od 24 sata. Unatoč tome, smatrali smo važnim dodatno pojačati timove kako bismo zadržali visoku razinu spremnosti - rekao je za 24sata dr. Golem.

U povodu velikoga koncerta na Hipodromu Klinička bolnica Sveti Duh također je poduzela sve potrebne mjere kako bi osigurala pravodobnu i kvalitetnu zdravstvenu skrb, kako na terenu tako i unutar bolnice.

- Na samoj lokaciji događanja, na Hipodromu, bit će raspoređena četiri liječnika i osam medicinskih sestara iz naše ustanove, koji će biti zaduženi za prvu medicinsku pomoć u slučaju potrebe. U sklopu bolnice pojačana su dežurstva: aktivno je osam liječnika i 13 medicinskih sestara kako bi se osigurala puna operativna spremnost i odgovor na eventualni povećani broj pacijenata - rekli su za 24sata iz KB-a Sveti Duh.

Na Hipodromu će biti ukupno 200 djelatnika hitne medicinske službe iz 14 županijskih zavoda za hitnu medicinu, a rasporedit će ih u 26 fiksnih timova stacioniranih na vidljivim punktovima na Hipodromu, drugih 17 timova bit će u vozilima te još deset timova uz Centar za hitne medicinske intervencije, koji će se nalaziti u blizini Hipodroma, a dodatna četiri tima bit će spremna za slučajeve prijevoza u bolnice.

- Helikopter MUP-a, opremljen medicinskom opremom i timom, bit će spreman za eventualni prijevoz do Kliničke bolnice Dubrava - rekao je Damir Važanić, zamjenik ravnateljice Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu.

Tri faze

S ravnateljem HZJZ-a Krunoslavom Capakom prije nekoliko dana predstavio je u Ministarstvu zdravstva planirane mjere za koncert.

- Prodano je 500.000 ulaznica, što je velik broj ljudi. Organizirana je i privremena stacionarna zaštita i prijevoz do bolnice - rekao je ravnatelj Krunoslav Capak.

- To je priprema i dolazak posjetitelja, faza održavanja koncerta i odlazak posjetitelja - dodao je.

Najvažnija je, kaže, hitna medicinska pomoć i komunikacija s onima kojima je potrebna medicinska pomoć. Koncept organizacije je, kaže, temeljen na dostupnoj literaturi o tome što očekivati od ovakvog broja posjetitelja.

- U početku želim naglasiti da su to dodatni timovi medicinske službe. Oni koji su u redovnom radu ostaju u njemu. Nigdje u Hrvatskoj neće biti nedostatak onih koji pružaju hitnu medicinsku skrb. Ono što vidimo prema dostupnim podacima, najčešći pacijenti su oni s tlakom, alergijama ili nekim drugim kroničnim bolestima. Očekujemo manje ozljede, glavobolje, žuljeve, ogrebotine. Svaka bolnica u Zagrebu i bolničkom prstenu ima definirane bolničke zapovjedne grupe. To su osobe koje će biti kontakt sa stožerom zdravstva, oni će javljati podatke o raspoloživim kapacitetima, o priljevu pacijenata, što redovnih što onih s Hipodroma i Bundeka. Prema tome će se pacijenti kojima je potrebna pomoć moći usmjeravati prema onim bolnicama koje imaju više kapaciteta - rekao je Važanić.

Capak je dodao da će svi aspekti sigurnosti i aktivnosti biti koordinirani iz centra Ministarstva unutarnjih poslova, koje je u kontaktu s Ministarstvom zdravstva. U prvoj fazi, dakle kod dolaska ljudi na Hipodrom, potrebno je pripaziti na epidemiološke aspekte, kaže Capak.

- Higijena i zdravstvena ispravnost hrane. A što se tiče koncerta, tu je bitno da svi koji imaju kronične tegobe uzmu lijekove za taj dan. Voda će biti organizirana od strane organizatora, a bit će i hidranti i cisterne iz kojih će se moći konzumirati pitka voda - dodaje.