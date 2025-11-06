Poljska pokreće novi program vojne obuke, cilj joj je obučiti 400.000 ljudi do 2026. godine

Potaknuta ruskom invazijom na Ukrajinu, Poljska sada izdvaja najveći udio svog BDP-a za obranu među članicama NATO-a. Postala je treća najveća vojska Saveza, s 216.000 pripadnika, a planira povećati broj vojnika za gotovo trećinu u sljedećih deset godina. Ministar obrane Wladyslaw Kosiniak-Kamysz opisao je program, nazvan „U pripravnosti”, kao „najveću obrambenu obuku u povijesti Poljske“. Program će biti dobrovoljan i otvoren za sve građane - od učenika i zaposlenih osoba do tvrtki i umirovljenika.

Program uključuje osnovni tečaj sigurnosti, obuku preživljavanja, medicinsku edukaciju i nastavu o kibernetičkoj higijeni.

„Samo u studenome i prosincu (…) obučit ćemo oko 20.000 ljudi kroz individualnu obuku, no ukupni broj, uz sve oblike obuke, iznosi oko 100. 000 osoba“, rekao je zamjenik ministra obrane Cezary Tomczyk na konferenciji za novinare.

Ministarstvo planira iduće godine obučiti oko 400.000 ljudi „pojedinačno, u skupinama, u sklopu programa ‘Obrazovanje s vojskom’, kroz obuku pričuve te dobrovoljno služenje vojnog roka“, dodao je Tomczyk.

Načelnik glavnog stožera Wieslaw Kukula rekao je da program ima dva primarna cilja - jačanje otpornosti građana i zajednica te povećanje dostupnosti, spremnosti i kapaciteta pričuve. Program je prvi put najavio premijer Donald Tusk u ožujku kako bi se „izgradila vojska rezervista“ usred pojačanih sigurnosnih zabrinutosti nakon ruske invazije na Ukrajinu.