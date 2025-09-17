Obavijesti

ENERGENTI

Poljska pozvala članice EU-a: Do 2026. zaustavite uvoz iz Rusije

Foto: Lisi Niesner

Naftovod Družba isporučuje rusku naftu Mađarskoj i Slovačkoj, koje nastavljaju kupovati energente od Rusije nakon što su druge zemlje EU-a, nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine, prestale uvoziti rusku naftu i plin

Poljska je pozvala zemlje članice EU-a koje i dalje kupuju ruske energente da do kraja 2026. okončaju taj uvoz, a Varšava će im ponuditi pomoć u nastojanjima da to učine, rekao je u srijedu poljski ministar energetike Milosz Motika.  

Naftovod Družba isporučuje rusku naftu Mađarskoj i Slovačkoj, koje nastavljaju kupovati energente od Rusije nakon što su druge zemlje EU-a, nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine, prestale uvoziti rusku naftu i plin.

Europska komisija predložit će ubrzanje postupnog ukidanja uvoza fosilnih goriva iz Rusije, izjavila je u utorak predsjednika EK-a  Ursula von der Leyen nakon telefonskog razgovora s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.

EU je inicijalno planirao prestanak uvoza ruskog plina i nafte do 1. siječnja 2028.

TKO JE KRIV Kopernikanski obrat u Poljskoj. Kuću nije uništio dron nego raketa poljskog F-16?
Kopernikanski obrat u Poljskoj. Kuću nije uništio dron nego raketa poljskog F-16?

Poljski ministar rekao je da bi se to trebalo dogoditi dvije godine ranije, posebno u svijetlu nedavnih događaja poput upada ruskih dronova na teritorij Poljske prošlog tjedna.

"Pozivam vas da se dogovorite o zajedničkom cilju potpunog ukidanja uvoza ruske sirove nafte do kraja 2026.“, napisao je Motika ministrima energetike članica EU-a.

Po njegovim riječima, "takva bi odluka ojačala dosljednost naših djelovanja, postavila jasan vremenski okvir i pokazala našu odlučnost da postanemo neovisni o opskrbi naftom koja predstavlja političke i strateške rizike".

Slovačka i Mađarska i dalje su ovisne o ruskim energentima.

Wojciech Wrochna, zamjenik ministra Motike, je rekao da bi američki prirodni ukapljeni plin koji se isporučuje preko Poljske mogao pomoći u eliminaciji ruskog plina iz Europe.

On se u srijedu sastao s američkim ministrom energetike Chrisom Wrightom.

