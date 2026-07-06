Poljska se sprema za napad. Stručnjak za 24sata: 'Putin traži eskalaciju zbog jednog razloga'

Poljski premijer, Donald Tusk, kaže da se zemlja priprema za “različite” scenarije te da bi naredni mjeseci mogli biti “kritični”, a sve vezano uz prijetnje Rusije. Naime, američke obavještajne službe upozorile su Varšavu da Moskva planira oružanu “provokaciju” u Poljskoj kako bi testirala monolitnost i odlučnost NATO-a u obrani članica saveza.

- Ne želim nikoga plašiti, ali naredni mjeseci bi zaista mogli biti ključni, među ostalim i zbog promjenjive prirode rata. Ova zabrinutost posebno je stvarna u baltičkim državama - rekao je premijer Tusk.

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Amerikanci predviđaju napade dronovima i raketama na kritičnu infrastrukturu, čak i dolazak vojnika što bi bilo nemjerljivo opasnije od dosadašnjeg hibridnog ratovanja koje je uključivalo incidente s dronovima, paljenje trgovačkih centara i dizanje u zrak željezničkih pruga kojima ide pomoć Ukrajini.

Izvješća sugeriraju da bi ruski cilj trebao biti pritisak na zapadne saveznike Ukrajine da obustave pomoć. Tusk je u travnju rekao za Financial Times da bi Rusija mogla napasti neku državu članicu NATO-a u narednim mjesecima. Krajem lipnja njegov potpredsjednik vlade, Radek Sikorski, izjavio je za CBS News da ne isključuje mogućnost ruskih operacija “pod lažnom zastavom” u naredne dvije godine kako bi se opravdao napad na državu NATO-a.

Prorektor za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju Sveučilišta obrane i sigurnosti "Dr. Franjo Tuđman i sigurnosni stručnjak Gordan Akrap, govori nam da se u Moskvi drukčije razmišlja nego ovdje te da je eskalacija moguća.

- Racionalnost promišljanja u Moskvi je stubokom različita od drugih prostora. Treba situaciju gledati kroz njihovu prizmu. Poljskoj je već jedan čovjek poginuo od ruske rakete prije nekih godinu ili godinu i pol dana. Prošlu jesen je 21 ruski dron ušao u Poljsku i to nije bila slučajnost. Oni su tada pokrili veliki dio Poljske, nisu se zadržali samo na pet kilometara unutar granice što znači da je bilo namjerno. Imali su i poljske telefonske kartice pa su dronove mogli spojiti na poljsku telekomunikacijsku mrežu. To im je olakšalo kretanje, ti dronovi su bili testiranje poljske obrane, prikupljanje obavještajnih podataka o poljskim i ukrajinskim kapacitetima jer se baš u Poljskoj prikuplja pomoć i onda šalje Ukrajini. Ti incidenti imaju i psihološku crtu, tako da se oporbi omogući da kažu Vlada nas uvlači u rat s Rusijom, to nije naš rat. Sigurno će iskoristiti i razdor Varšave i Kijeva oko Bandere i imenovanja jedinice po Ukrajinskoj ustaničkoj armiji - govori nam Akrap i dodaje da će Rusi nastaviti s obavještajnim i hibridnim ratovanjima, ali nije siguran da će Moskva poslati vojsku u Poljsku.

- Mogu ući iz Kalinjingrada, mogu pokušati otvoriti Suwalki prolaz i to bi najvjerojatnije bila false flag operacija i provokacija, a one se stalno događaju. Eskalacija ovdje znači počinjenje veće štete različitim djelovanjima koji dolaze iz aspekta hibridnog ratovanja. Možete računati na hakerske napade na kritičnu infrastrukturu. Možete računati na pojačani ulaz dronova i da će svoje dronove maskirati u ukrajinske kako bi optužili Kijev. Mogući su pokušaji likvidacije, ali još smo daleko od otvorenog oružanog sukoba ili rata, ali ni ovo hibridno ratovanje nije nezanemarivo - govori nam Gordan Akrap.

- Putin se nalazi u situaciji kao nekada Milošević. Potrebni su mu vanjski neprijatelji i dokazi da je on u ratu s NATO savezom, a ne Ukrajinom. On se predstavlja kao zaštitnik Rusa od NATO-a i tradicionalnih kršćanskih vrijednosti od kako on to zove dekadentnog zapada. Provode se i psihološke operacije u koju ulazi izjava Andreja Bezrukova koji je rekao da će rat trajati 20 godina - zaključio je Akrap.