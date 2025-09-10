Obavijesti

NOĆNI UDAR

Poljski eurozastupnik Halicki o ruskim dronovima: Ovo je test naše solidarnosti i jedinstva

Poljska je sinoć oborila dronove iznad svoga teritorija nakon što su opetovano upadali u zračni prostor te zemlje tijekom ruskoga napada na Ukrajinu.

Ovo je test naše solidarnosti i jedinstva, rekao je u srijedu u Strasbourgu poljski eurozastupnik Andrzej Halicki, reagirajući na sinoćnje upade ruskih dronova u zračni prostor Poljske, članice NATO-a. 

"Moramo biti ujedinjeni. Ovo je test naše solidarnosti i jedinstva. Htio bih zahvaliti svim pilotima iz članica NATO-a i Europske unije. Moramo se držati zajedno. Htio bih i naglasiti važnost solidarnosti i potpore Ukrajini", rekao je Halicki, potpredsjednik Europske pučke stranke (EPP), novinarima u Strasbourgu.

Halicki je rekao da je situacija sada pod kontrolom te ponovio pozive na solidarnost. 

Zračno zapovjedništvo NATO-a i Nizozemske razmjestilo je borbene zrakoplove F35 u osiguravanju sigurnosti na poljskom nebu, objavila je ranije poljska vojska na X-u, izrazivši im zahvalnost.

Sustavi protuzračne obrane i radarskog izviđanja s kopna vratili su se standardnim operativnim aktivnostima, priopćila je poljska vojska.

