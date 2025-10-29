Obavijesti

Poljski lovci su presreli ruski izviđački avion iznad Baltika

Piše HINA,
Foto: ZORANA JEVTIC/REUTERS

Vojni glasnogovornik izjavio je za televiziju TVN24 da se presretanje dogodilo sjeverozapadno od obalnog grada Ustke

Poljski borbeni zrakoplovi presreli su ruski izviđački zrakoplov iznad Baltičkog mora nakon što je otkriveno da leti bez letačkog plana i s isključenim transponderom, priopćile su oružane snage u srijedu. Zrakoplov tipa Iljušin IL-20 letio je u međunarodnom zračnom prostoru u utorak kada su ga presrela dva poljska lovca MiG-29, navelo je operativno zapovjedništvo poljskih oružanih snaga na platformi X. Piloti su vizualno identificirali zrakoplov i ispratili ga iz područja, dodaje se u priopćenju. Zapovjedništvo je pritom objavilo i fotografiju ruskog zrakoplova.

Tijekom incidenta nije bio povrijeđen poljski zračni prostor, potvrdila je vojska.

Vojni glasnogovornik izjavio je za televiziju TVN24 da se presretanje dogodilo sjeverozapadno od obalnog grada Ustke. „U takvim situacijama naši zrakoplovi polijeću iz baze u Malborku i nalaze se u zraku u roku od nekoliko minuta. Piloti održavaju vizualni kontakt kako bi ruskim zrakoplovima pokazali našu prisutnost“, rekao je.

Poljska, članica Europske unije i NATO-a, jedan je od najbližih političkih i vojnih saveznika Ukrajine te predstavlja ključno logističko središte za zapadnu vojnu pomoć Kijevu. Zemlja se također smatra izravno ugroženom od Rusije i ubrzano jača svoje oružane snage.

