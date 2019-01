Poljski ministar htio ograničiti 'backstop': Odbacili prijedlog...

Poljski ministar vanjskih poslova Jacek Czaputowicz iskočio je u ponedjeljak iz jednoglasnog stajališta 27 zemalja članica oko Brexita predlažući da se vremenski ograniči jamstvo za odsustvo tvrde granice na irskom otoku, ali su njegovu ideju vrlo brzo odbacili Irska i Europska komisija.

"Backstop", zaštitni mehanizam, je jamstvo da po izlasku Velike Britanije neće biti ponovno uspostavljena granica na irskom otoku između Republike Irske, članice EU-a i Sjeverne Irske, koja pripada Ujedinjenoj Kraljevini, a bio bi aktiviran samo u slučaju da u prijelaznom razdoblju koje po sporazumu o razdruživanju traje do kraja 2020. ne bude pronađeno neko inovativno rješenje koje bi otklonilo potrebu za uspostavu graničnih kontrola.

Backstop predviđa da Velika Britanija i EU čine jedinstveno carinsko područje i stoga nema potrebe za uvođenje graničnih kontrola. On po svojoj prirodi ne može biti vremenski ograničen jer u tom slučaju prestaje biti ono što jest, jamstvo da neće doći do uspostave granice.

Međutim, mogućnost da Velika Britanija ostane trajno u carinskoj uniji s EU-om posve je neprihvatljiva za zagovornicima izlaska iz EU-a, koji su u referendumskoj kampanji upravo mogućnost sklapanja trgovačkih sporazuma s trećim zemljama isticali kao najveću dobit od napuštanja EU-a. Ostankom u carinskoj uniji Velika Britanije ne bi mogla zaključiti sporazume o slobodnoj trgovini s primjerice SAD-om ili Australijom.

Backstop je i jedan od glavnih razloga za propast sporazuma o razdruživanju u britanskom parlamentu. Kao izlaz iz te situacije, poljski ministar vanjskih poslova Jacek Czaputowicz je predložio da se backstop ograniči na pet godina.

"Kada bi Irska pozvala EU da promijeni odredbu sporazuma o backstopu tako da on bude privremen, recimo pet godina, stvar bi bila riješena. To bi bilo nepovoljnije za Irsku nego neograničeni backstop, ali puno povoljnije nego Brexit bez dogovora, koji se neumitno približava", rekao je Czaputowicz, dodajući da je to u prosincu sugerirao britanskom i irskom kolegi Jeremyju Huntu i Simonu Coveneyju.

Međutim, njegovo stajalište odmah su odbacili i Irska i Europska komisija.

Nakon Czaputowiczeve izjave irski ministar vanjskih poslova Simon Coveney je rekao da je njegov poljski kolega "pokušao pomoći", ali da njegovo razmišljanje ne odražava stajalište EU-a.

"Svi govore istu stvar: ne možemo otvarati pregovore o sporazumu o razdruživanju", rekao je Coveney.

I glavni pregovarač EU-a Michel Barnier je rekao da je dogovoreni sporazum o razdruživanju "najbolji mogući".