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POZIVA NA SOLIDARNOST

Poljski premijer uputio poruku Zapadu: Ukrajina se bori za opstanak, Rusi za dominaciju...

Piše HINA,
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Poljski premijer uputio poruku Zapadu: Ukrajina se bori za opstanak, Rusi za dominaciju...
Foto: Aleksandra Szmigiel
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"Sada je trenutak da cijeli Zapad - Europa i Sjedinjene Američke Države - pokaže Rusiji i Putinu odlučnost u nastavku politike obuzdavanja Rusije još snažnijim mjerama”, izjavio je Tusk...

Poljski premijer Donald Tusk u ponedjeljak je pozvao "cijeli Zapad” da odlučnije nastupi prema Rusiji predsjednika Vladimira Putina, koja se, kako je rekao, "bori za dominaciju”.

"Sada je trenutak da cijeli Zapad - Europa i Sjedinjene Američke Države - pokaže Rusiji i Putinu odlučnost u nastavku politike obuzdavanja Rusije još snažnijim mjerama”, izjavio je Tusk na Varšavskom sigurnosnom forumu, govoreći o politici sankcija.

"Ako se Ukrajina bori, onda se bori za opstanak, dok se Rusija bori za dominaciju”, dodao je.

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"Zato ću otputovati u Bruxelles kako bih uvjerio sve naše europske partnere da ozbiljno razmotre pooštravanje sankcija protiv Rusije”, rekao je uoči sastanka na vrhu koji će se održati kasnije ovog tjedna.

Poljska, članica NATO-a i Europske unije koja graniči s Rusijom, bliska je saveznica Ukrajine od početka ruske invazije punog opsega 2022. godine te joj pruža ključnu vojnu i humanitarnu pomoć.

Poljska je u više navrata optužila Rusiju za sabotaže i hibridno ratovanje na poljskom teritoriju, što je Moskva odbacila.

U rujnu je Donald Tusk upozorio da ruski planovi povezani s ratom u Ukrajini uključuju "hibridne” napade dronovima i projektilima na saveznike Kijeva, među kojima je i Varšava.

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Poljski premijer, centrist i zagovornik europskih integracija, ustrajno poručuje da će Poljska ostati čvrsta saveznica Ukrajine te poziva ostale zapadne zemlje na solidarnost.

Njegova izjava u ponedjeljak uslijedila je nakon što je američki predsjednik Donald Trump objavio energetsko primirje između dviju zaraćenih zemalja, ne iznoseći pojedinosti dogovora, što je izazvalo zaprepaštenje u Kijevu, dok se Moskva nije oglasila.

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"Mi se u Poljskoj vrlo dobro sjećamo kako je nacistička propaganda pokušavala uvjeriti Europu i svijet da je Poljska odgovorna za njemačku agresiju”, rekao je Tusk.

Pritom je upozorio da se „danas u Moskvi mogu čuti potpuno iste tvrdnje, a nažalost, sve češće i u nekim našim prijestolnicama”.

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