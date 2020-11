'Poljskoj je potreban je mir za raspravu o presudi o pobačaju'

Iako su prosvjedi počeli zbog prava na pobačaj, ubrzo su se pretvorili u iskaz bijesa protiv vladajuće stranke Pravo i pravda (PiS), njezinih crkvenih saveznika i tradicionalnih politika

<p>Poljskoj je potreban period mira kako bi raspravila presudu najvišeg suda kojom je zabranjena većina pobačaja, rekao je glasnogovornik vlade nakon što, unatoč najavama, zabrana nije stupila na snagu.</p><p>Poljaci su raširenim nezadovoljstvom dočekali odluku 22. listopada kojom su zabranjeni prekidi trudnoće zbog malformacija fetusa, što je bio jedan od posljednjih pravnih dopuštenja za pobačaj u toj dominantno katoličkoj državi na čijem je čelu konzervativna vlada.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Iako su prosvjedi počeli zbog prava na pobačaj, ubrzo su se pretvorili u iskaz bijesa protiv vladajuće stranke Pravo i pravda (PiS), njezinih crkvenih saveznika i tradicionalnih politika. </p><p>Vlada je u početku objavila da će se presuda suda provoditi od 2. studenoga, no ona još nije objavljena u službenom glasilu, što znači da nije stupila na snagu. </p><p>„Prema regulacijama odluka ustavnog suda trebala bi se objaviti u kratkom vremenu“, rekao je glasnogovornik vlade Piotr Muller kad je upitan zbog čega je došlo do odgode. </p><p>„No trenutno su nam potrebni mir i rasprava o ovoj odluci, smirivanje javnog raspoloženja i razgovori među stručnjacima“, dodao je. </p><p>Poljski predsjednik Andrzej Duda, saveznik PiS-a, pokušao je smiriti prosvjede prijedlogom o zakonu koji bi vratio pravo na pobačaj zbog malformacija fetusa, no samo kad su oni „kobni“. </p><p>Oporbeni političari smatraju kako PiS možda neće imati dovoljno ruku da izglasa taj amandman, nakon što je parlament za dva tjedna odgodio sjednicu u srijedu. </p><p>„Nemaju pojma kako riješiti situaciju u Poljskoj. U parlamentu nemaju većinu za svoj zakon i boje se odgovarati na pitanja“, rekla je oporbena potpredsjednica parlamenta Malgorzata Kidawa-Blonska. </p><p>PiS-ov potpredsjednik skupštine Ryszard Terlecki odbio je tvrdnje da vlada nema dovoljno zastupnika za potvrdu zakona i dodao da je sjednica odgođena zbog koronavirusa.</p><p>Poljski Savez za žene i planiranje obitelji u utorak je objavio da su žene pojačale pokušaje da im se pravno odobri pobačaj u danima uoči stupanja na snagu presude ustavnog suda.</p><p>Savez je priopćio kako zna za 61 pobačaj proveden u manje od dva tjedna od presude, a taj broj bi na godišnjoj razini značio mnogo više od 1100 pobačaja koliko ih je bilo 2019. godine.</p>