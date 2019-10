Položen kamen temeljac za proizvodni kompleks poliola

Položen je kamen temeljac za proizvodni kompleks poliola u Tiszaújvárosu. Kompleks bi trebao biti pušten u pogon 2021. godine. MOL će uložiti 1,2 milijarde eura u izgradnju kompleksa koji će proizvoditi oko 200.000 tona poliola godišnje.

Zsolt Hernádi, predsjednik Uprave i glavni izvršni direktor MOL Grupe, dr. Sami Pelkonen, glavni izvršni direktor za kemijske i procesne tehnologije u thyssenkrupp Industrial Solutions, Ferenc Koncz, zastupnik u mađarskome parlamentu i Mihály Varga, mađarski ministar financija, sudjelovali su u ceremoniji polaganja kamena temeljca. MOL Petrochemicals u Tiszaújvárosu bit će jedina tvrtka u Mađarskoj i središnjoj i istočnoj Europi koja će imati integriran cijeli vrijednosni lanac, od vađenja sirove nafte do proizvodnje polieter poliola (sirovine koje se uvelike koriste u proizvodnji plastike). Projekt proizvodnje poliola omogućit će dugoročno zapošljavanje 200 ljudi.

Proizvodnja bi trebala početi 2021. godine. Ovo je postrojenje najveći organski investicijski projekt u povijesti MOL-a, s ukupnim budžetom od 1,2 milijarde eura, uključujući investicijsku pomoć mađarske vlade koja iznosi 131 milijun eura (spoj poreznih olakšica i bespovratnih sredstava). Prema MOL-ovim procjenama, postrojenje će godišnje doprinijeti MOL-ovim financijskim rezultatima (EBITDA) s približno 150 milijuna eura. Poliol je važna i tražena sirovina za proizvodnju plastike koju rabe mnoge industrije, od automobilske i građevinske do odjevne. Kompleks u Tiszaújvárosu proizvodit će poliol pomoću učinkovitih i za okoliš prihvatljivih tehnologija poput tzv. HPPO procesa (proizvodnje propilen oksida iz vodikova peroksida), koji su razvili thyssenkrupp i Evonik.

„Ovo će ulaganje učiniti MOL Grupu jednim od najvažnijih igrača u kemijskoj industriji cijele regije, s obzirom na to da je MOL jedina tvrtka u središnjoj i istočnoj Europi koja kontrolira cijeli vrijednosni lanac, od vađenja sirove nafte do proizvodnje poliola”, rekao je Zsolt Hernádi. – „Nakon puštanja u pogon 2021. godine, postrojenje će dodatno ojačati poziciju Tiszaújvárosa u kemijskoj industriji jer će stručnost i nova proizvodna infrastruktura privući nove ulagače u to područje."

Foto: MOL Grupa

S lijeva na desno: Ferenc Koncz, član mađarskog parlamenta, Zsolt Hernádi, predsjednik uprave MOL grupe, Mihály Varga, mađarski ministar financija, Dr. Sami Pelkonen, CEO Chemical & Process Technologies u Thyssenkrupp Industrial Solutions

“Današnji dan važan je korak za transformaciju kemijske industrije u Mađarskoj, ali i suradnju između MOL-a i thyssenkruppa“, izjavio je dr. Sami Pelkonen. ”MOL slijedi svoj ambiciozni projekt rasta, određen strategijom Vision 2030. Ponosni smo i posvećeni održivosti. Drago nam je što našim tehnologijama i znanjem možemo doprinijeti inovacijama i održivosti u kemijskom sektoru.“



Jedna od okosnica MOL-ove strategije 2030 - Enter Tomorrow jest i širenje petrokemijskog vrijednosnog lanca kompanije i proizvodnja veće količine vrijednih proizvoda. Postrojenje za proizvodnju poliola i prethodno otvoreno postrojenje za proizvodnju sintetske gume važne su prekretnice u toj strategiji. Postrojenje za proizvodnju sintetske gume koje su otvorili MOL Grupa i japanska tvrtka JSR Corporation proizvodi 60.000 tona sintetičke gume S-SBR (solution polymerization styrene-butadiene rubber), koja je globalno traženi kemijski proizvod. Najvažnija sirovina za S-SBR je butadien, koji MOL proizvodi u susjednom postrojenju, puštenome u pogon 2015. godine.



Sažetak o MOL Group Petrochemicals

U skladu sa svojom strategijom za 2030. godinu, MOL Grupa širi svoj petrokemijski vrijednosni lanac prema polumasovnoj proizvodnji i posebnim kemijskim proizvodima, kako bi postala vodeća kompanija kemijske industrije na području središnje i istočne Europe. Zahvaljujući širokome spektru mogućih primjena polieter poliol, sirovina za poliuretansku pjenu, predstavlja glavni smjer petrokemijskog razvoja MOL-a. Poliol se koristi u automobilskoj i građevinskoj industriji te industrijama proizvodnje pakiranja i namještaja. MOL želi postati strateški partner proizvođačima poliuretana u cijeloj regiji zahvaljujući svojem u potpunosti integriranom vrijednosnom lancu, vrhunskoj tehnologiji i iznadprosječnim standardima usluge.



