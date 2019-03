Polumaraton u Zagrebu: Ovo su ulice koje će biti zatvorene

U nedjelju 17. ožujka 2019. godine od 9 sati, u organizaciji Atletskog kluba Maksimir iz Zagreba održat će se polumaratonska utrka na 21 km i utrka građana na 5 km na kojoj će sudjelovati oko 1500 trkača, stoji na stranicama Zagrebačke policije čiju obavijest o obustavi prometa prenosimo u cijelosti:

Trasa polumaratona (dva kruga - 21 km) je:

Ulica Hrvatske bratske zajednice, zapadni kolnik kod Nacionalne i sveučilišne knjižnice (start) – Ulica Grada Vukovara (južni kolnik suprotan smjer) – Savska cesta (smjer jug) – Ulica Prisavlje (južni kolnik) – Paromlinska ulica – Slavonska avenija (južni prilazni kolnik na HBZ - Most slobode smjer jug – Avenija V. Holjevca (zapadni kolnik) – J. Antalla smjer zapad, sjeverni dio kolnika – skretanje desno u Tomljanovićevu – Tomljanovićevom ispod mosta do nasipa – pred kraj ceste skretanje desno u Tomljanovićevu – Tomljanovićevom do SR Njemačke – istočnim kolnikom SR Njemačke do sredine ulice gdje je polukružno okretanje i vraćanje zapadnim kolnikom SR Njemačke do Tomljanovićeve – skretanje lijevo u Tomljanovićevu do Avenije V. Holjevca – skretanje desno u Av. V. Holjevca te istočnim kolnikom Av. V. Holjevca preko mosta Slobode – Most slobode smjer sjever – Ul. Hrvatske bratske zajednice (istočni kolnik) – okret po južnom nogostupu Ulice g. Vukovara – Ul. Hrvatske bratske zajednice smjer jug (zapadni kolnik) do starta – još jedan isti krug s ciljem na mjestu starta– zapadni kolnik Ulice HBZ ispred Nacionalne i sveučilišne knjižnice.





Trasa atletske utrke građana na 5 km (jedan krug) je:

Ulica Hrvatske bratske zajednice, zapadni kolnik kod Nacionalne i sveučilišne knjižnice (start) – Most slobode smjer jug – Avenija V. Holjevca (zapadni kolnik) – okret sjeverni nogostup kod Avenije Dubrovnik – Av. V. Holjevca smjer sjever (istočni kolnik) – Most slobode – Ul. Hrvatske bratske zajednice (istočni kolnik) – okret po južnom nogostupu kod Ulice g. Vukovara – Ul. Hrvatske bratske zajednice smjer jug (zapadni kolnik) do cilja (Ulice HBZ ispred Nacionalne i sveučilišne knjižnice gdje je bio i start).



Radi osiguranja navedene utrke uspostavit će se privremena regulacija prometa kojom je predviđena potpuna zabrana prometa za sva vozila:



17. ožujka 2019. godine (nedjelja) u vremenu od 6.30 do 13 sati Ulicom Hrvatske bratske zajednice (zapadni kolnik),



i 17. ožujka 2019. (nedjelja) u vremenu od 8.30 do 13 sati



- Ulicom Hrvatske bratske zajednice i Mostom slobode (oba smjera),

- Avenijom Većeslava Holjevca (od Mosta slobode do Avenije Dubrovnik),

- Antallovom ulicom,

- Cimermanovom ulicom od Antallove do starog Savskog mosta,

- Ulicom D. Tomljanovića Gavrana (od SR Njemačke do Av.V.Holjevca)



Alternativni pravci na kojima neće biti ograničenja u prometu u pravcu jug-sjever i obratno su:

- Avenija Dubrovnik – Most mladosti – Držićeva avenija,

- Avenija Dubrovnik – Jadranski most – Selska cesta - Ilica.



Alternativni pravci na kojima neće biti ograničenja u prometu u pravcu istok-zapad i obratno su:

- Slavonska avenija – Zagrebačka avenija – Ljubljanska avenija

- Avenija Dubrovnik od rotora Remetinec do rotora Zapruđe



NAPOMENA: Nakon starta utrke u 9 sati te prilikom prolaska trkača Vukovarskom i Savskom cestom za vrijeme zabrane prometa u trajanju od najduže 30 minuta, alternativni pravci su kolnikom Avenije Dubrovnik (istok-zapad) i „zeleni valovi“ smjerovi istok i zapad.



Stanari naselja Kajzerica imat će nesmetan ulaz i izlaz iz naselja Bencekovićevom ulicom i Ulicom Žarka Dolinara na Cimermanovu i prema Aveniji Dubrovnik.



Stanari naselja Središće imat će nesmetan ulaz i izlaz iz naselja Bušićevom i Stonskom ulicom prema Aveniji Dubrovnik.



Molimo građane za razumijevanje te da poštuju upute policijskih službenika, redara i postavljenu prometnu signalizaciju.

Tema: Hrvatska