Imao je 17 i pomagao je gasiti požar, danas je - vatrogasac...

Maks Nikolić (19) prije dvije godine umalo je nastradao u velikom požaru kraj Splita, nagutao se dima i završio na Hitnoj, a danas je - vatrogasac!

Kad je u pravoj ognjenoj stihiji ljeta 2017. godine vatra zaprijetila kući njegove obitelji, tada 17-godišnji Maks hrabro je sudjelovao u borbi protiv velikog požara.

S krpom preko lica pomagao je vatrogascima, sudjelovao u evakuaciji i na kraju završio kod liječnika.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Došlo mi je slabo, nisam mogao disati, osušilo mi se grlo. Na Hitnoj pomoći dali su mi infuziju, zadržali me nekoliko sati, a onda sam sutra ujutro ponovno otišao na požarište pomagati - ispričao nam je Maks, koji je odnedavno i službeno postao član DVD-a Žrnovnica.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

- Pa da, to me privlačilo još od školskih dana, kad smo sudjelovali na vatrogasnim natjecanjima. Stalno sam se želio time baviti, ali moji prijatelji otišli su nekim drugim putem, pa ni ja nisam ušao u to. Ali nakon velikog požara više nisam imao dileme, samo sam o tome mislio. I tako sam položio osnovni tečaj i sad radim sezonu u DVD-u Žrnovnica - rekao nam je Maks, koji ne misli stati samo na osnovnom tečaju.

- Sad mi je želja postati profesionalni vatrogasac, u rujnu ću pokušati upisati školu za profesionalne vatrogasce u Splitu. I onda što bude bit će, ali svakako planiram ostati u vatrogastvu - kaže Maks.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Gašenje vatre, nošenje uniforme privuklo ga je još, kako kaže, kao dječaka, a u taj posao zaljubio se još i više kad je upoznao svoje kolege.

- Nikad nije monotono, dobra je ekipa, svi smo dobri prijatelji ovdje u DVD-u. Roditelji se jesu malo bunili, ali ne previše - zaključio je Maks.

Veliki je zaljubljenik u motocikle i konje. To je ono što ga opušta u slobodno vrijeme.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

- U motocikle sam zaljubljen od treće ili četvrte godine, ali ne u one jurilice nego u cross motore. A konje naprosto obožavam. Premda mi to baš i nije blizu, često sam išao na sinjski hipodrom kako bih jahao. Više ne idem, ali jedan čovjek koji živi blizu ima konje, pa onda odem tamo da bih malo jahao.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Tema: Hrvatska