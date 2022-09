Pomoćnike u nastavi treba čak i Centar za autizam: 'Bojim se da neću proći ako mi ga ne odobre'

Ne znam kako ću bez svoje Marije u petom razredu. Bojim se da neću proći razred ako mi ne odobre asistenta, rekao nam je proljetos zagrebački učenik Teo. S njim i njegovom asistenticom Marijom razgovarali smo povodom prosvjeda pomoćnika u nastavi zbog loših uvjeta rada, a i sve većih potreba u školstvu za njihovim stručnim sudjelovanjem.

Teo, nažalost, nije dobio pomoćnika u nastavi u petom razredu, a njegovu sudbinu dijele mnogi drugi školarci. Iako je počeo već drugi tjedan nastave, mnoge molbe roditelja, ali i škola te vrtića, objavljuju se u specijaliziranim grupama na društvenim mrežama. Praktički se ništa nije promijenilo u odnosu na travanj, kad su prosvjedovali. O tome je za HRT jučer govorila Iva Tadić, predsjednica udruge PUN-Hr Udruga pomoćnika u nastavi.

- Centar za autizam tražio je prošli tjedan sedam pomoćnika u nastavi. Grad Zagreb ima cijenu u nastavi 30 kuna, što je u odnosu na druge gradove, primjerice Grad Križevci, koji ima 19 kuna, poprilično više. No ljudi jednostavno zbog nekih drugih stvari ne žele raditi. Preko ljeta idete na burzu rada, radite po četiri sata u školi, a prijavljeni ste na dva sata i 25 minuta - istaknula je već dobro poznate probleme Tadić te upozorila još jednom i na nedovoljnu edukaciju asistenata, koji prolaze tek 20-ak sati, vikend prije početka nastave.

- U ovom trenutku Pravilnik o pomoćnicima u nastavi definira da oni moraju imati edukaciju, ali od 2018. Ministarstvo znanosti i obrazovanja nije iznijelo Plan i program našeg školovanja. Ono što je uvjetovano je da oni koji se financiraju iz sredstava EU moraju imati minimalno 20 sati rada. No ja postavljam pitanje kako nešto naučiti kad se edukacija radi vikend prije same nastave, kako netko tako može biti kvalitetan pomoćnik u nastavi? Ne može nitko i to je sramotno. Ljudi moraju imati veliku edukaciju, kako mi to neslužbeno zovemo, više od 200 sati, iskustvo, praksu, moraju se prije upoznati s djetetom koje će pratiti, a ne u ponedjeljak ujutro ili u 12 sati, kad počinje nastava, isto kao što to ne odgovara ni djetetu - upozorava Tadić.

Prema informacijama njezine udruge, više od 5000 djece u Hrvatskoj ima pomoćnika, no mnogi rade s više djece, što znači da velik broj te djece pomoćnika nema na cijeli dan. Pritom većina pomoćnika u nastavi nema veću plaću od 2600 kuna.

- Treba nas educirati i ozakoniti. Trebao bi netko nešto poduzeti - još jednom ističe Iva Tadić.

