Pomozimo Karlu (23): Da bi mogao micati ruke i noge mora hitno na operaciju na Tajland

Prijatelj je tog poslijepodneva došao po njega da idu na kavu. Nakon 25 minuta na ulici se čulo stravično puno sirena. Tad to još nisam znala, ali bile su tamo zbog mojega Karla, s jezom se prisjeća Sandra Kolar iz Pakraca.

Bilo je to u srpnju 2022. godine. Mladić koji je vozio Karla (23) toga dana izgubio je nadzor nad vozilom i zabio se u stup. Karlo je danas prikovan za kolica, sve što može je podignuti lijevu ruku do usta i jednu nogu nekoliko centimetara od poda.

- Mlađi sin je odmah na mobitel primio poruku da mu je brat stradao, ali mi nije htio reći. Rekao je samo da ide vidjeti što se događa. Imala sam vrlo loš predosjećaj - rekla je Sandra.

Karla su iz smrskanog auta izvlačili vatrogasci. Bio je pri svijesti.

- Poslije su mi rekli da je bio nijem od šoka i da su mu samo suze curile - tvrdi majka.

Karlo je ozlijedio kralježnicu, imao moždani udar...

Zbog težine ozljeda liječnici su Karla odmah nakon dolaska u zagrebačku Kliniku za traumatologiju stavili u induciranu komu. U njoj je bio tri mjeseca. Ozlijedio je vratnu kralježnicu i liječnici su rekli Sandri i ostatku obitelji da Karlo, ako uopće preživi, a tome su davali vrlo male šanse, nikad neće moći hodati.

- Na sve to još je dobio moždani udar, plućnu emboliju, upalu pluća, a lijekovi koje su mu davali nisu mu pomagali. Uzimao je pet vrsta antibiotika. Liječnici su mu svaki put kad bih mu došla u posjet smanjivali sedaciju jer su vjerovali da me možda može čuti dok mu govorim te da mu to možda može pomoći - rekla je Sandra.

Sve je nade polagala u to da će je njezin Karlo čuti i nekim čudom ozdraviti.

- Govorila sam mu da je zapravo sve uredu, da su ga malo uspavali zbog nesreće kako bi se bolje oporavio, ali da mu vrlo dobro ide i da će, nakon što se probudi, opet moći raditi sve kao i prije - otkrila je žena i dodala kako joj je bilo izuzetno teško lagati sinu te se zbog toga mjesecima preispitivala, grizla, dvojila i bila na teškim mukama.

- U tom trenu imala sam osjećaj da mu moram govoriti samo o pozitivnim stvarima jer sam vjerovala da će se tako probuditi - rekla je Sandra.

Operacija i rehabilitacija koštaju oko 150.000 eura

I doista, nekim čudom, Karlu je pomogao zadnji antibiotik koji su mu dali, stanje je postajalo sve bolje i nakon tri mjeseca liječnici su ga probudili. Karlo se ni danas ne sjeća nesreće ni svega što se događalo u tjednu prije nje. Nakon buđenja bio je neko vrijeme i na respiratoru, a onda je počeo samostalno disati.

Majka ga hrani jer Karlo u ruci može držati samo čašu, ali jesti ne može samostalno. Ovisan je o tuđoj pomoći i u svim drugim osnovnim potrebama. Rješenje za njegov kakav-takav oporavak i značajno poboljšanje funkcionalnosti ruku, nogu i cijelog tijela postoji i nalazi se u Tajlandu, preciznije u Bangkoku. Zahtjevna operacija i 50-dnevna rehabilitacija koštaju oko 153.000 eura, pa su Kolarovi pokrenuli veliku humanitarnu akciju prikupljanja novca.

- Prije sam bio vrlo aktivan, volio sam sport, igrao sam nogomet u pakračkom Hajduku. Danas sam ovisan o pomoći, prije svega majke i njenog bračnog druga Josipa. Teško mi je jer se ne mogu sam ni počešati, samostalno jesti niti piti, obavljati nuždu. Ali ova operacija daje mi nadu prije svega jer sam na rehabilitaciji u Varaždinskim toplicama upoznao mladića iz Zadra koji je također imao vrlo teške ozlijede u prometnoj nesreći. On je bio u Tajlandu, obavio operaciju i rehabilitaciju i danas skoro normalno pomiče ruke, do te mjere da bez problema hvata loptu. Počeo je i hodati - kaže Karlo.

Kako nam je pojasnila Karlova majka, operacija uključuje kiruršku implantaciju dva uređaja, neurostimulatora, svojevrsna premošćivača koji bi povezivali signale iz mozga sa živčanim završecima i tkivom leđne moždine ispod razine ozljede, a konkretna poboljšanja očekuju se već u prva 3-4 dana nakon operacije.

Do sada su skupili 65.000 eura i bolnici u Tajlandu uplatili su akontaciju, odnosno pola iznosa operacije. Karlo i njegova mama ukrcat će se na avion do Tajlanda 8. lipnja. Operirat će ga 10. ili 11. lipnja. Ostatak će platiti nakon operacije, kad sakupe sav potreban novac.

Dr. Vondrak: Na Tajlandu postoji nada

U planu su i liječenje i rehabilitacija regenerativnom metodom, odnosno specijalni tretmani matičnim stanicama koje bi povećale brzinu oporavka motoričkih i senzornih funkcija te bi pomogli u smanjenju neuropatskih bolova. Ovaj tretman ima učinak samo ako se provodi unutar dvije godine od nastanka ozljeda. Zato Kolarovi nemaju mnogo vremena.

Doktorica Vedrana Vondrak specijalist je fizikalne medicine i od početka vodi Karlov slučaj.

- Ovdje se napravilo sve što se moglo i jedino još može u Tajland. U Švicarskoj rade nešto slično, ali je još u eksperimentalnoj fazi. Ako i ne prohoda, elektrostimulatori bi mu mogli omogućiti dobru pokretljivost ruku, a puno bi značilo da postane samostalan bar od pasa naviše. Uz to, mogao bi početi kontrolirati mokrenje - rekla je dr. Vondrak.

Prije nesreće Karlo je radio, a danas je u invalidskoj mirovini i mjesečno na ime mirovine i invalidnine prima 550 eura. Dok nije morala život posvetiti 24-satnoj brizi za Karla, Sandra je također radila. Danas je nezaposlena i još nije ishodovala status roditelja njegovatelja. Brine još i o Karlovu bratu i sestri.

Donacije za Karla mogu se uplatiti na: Josip Hudoba, Ulica kralja Tomislava 49, 34552 Badljevina, IBAN: HR1223400093511208147 - Račun posebne namjene, Naznaka: Karlo Kolar humanitarna pomoć, SWIFT adresa (BIC) Privredne banke Zagreb d.d.: PBZGHR2X.