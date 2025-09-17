Pompa u Velikoj Britaniji: Crveni tepih za Trumpa i nada da će se izbjeći teška pitanja

Američki predsjednik Donald Trump formalno počinje svoj drugi državni posjet Britaniji bez presedana, s kraljevskom pompom koja uveličava ključne diplomatske razgovore, dok se teška pitanja o Jeffreyju Epsteinu još uvijek postavljaju. Kralj Karlo III. i kraljevska obitelj postavit će crveni tepih za predsjednika kada stigne u dvorac Windsor, najstariji i najveći naseljeni dvorac na svijetu i obiteljski dom britanskih monarha gotovo 1000 godina, s povorkom kočija, počasnom paljbom, vojnim preletom i raskošnim banketom.

Britanija kaže da će to biti najveći vojni ceremonijalni doček za državni posjet u živom sjećanju.

Foto: Phil Noble/REUTERS

Trump, otvoreni obožavatelj kraljevske obitelji, nije skrivao svoje oduševljenje što nije samo prvi američki čelnik, već i prvi izabrani političar kojeg je britanski monarh pozvao u dva posjeta.

"Volim kralja Karla", napisao je na svojoj mreži Truth Social u veljači.

Britanija se nada da će posjet učvrstiti poseban odnos

Premijer Keir Starmer nada se da će iskoristiti taj osjećaj u korist Velike Britanije dok njegova vlada nastoji iskoristiti putovanje za učvršćivanje "posebnog odnosa" dviju zemalja, produbljivanje gospodarskih veza, osiguranje milijardi dolara ulaganja, raspravu o carinama i pritisak na američkog predsjednika u vezi s Ukrajinom. Već je bilo i važnih najava poput sporazuma o nuklearnoj energiji.

"U osnovi, tamo sam i zbog trgovine. Žele vidjeti mogu li malo poboljšati trgovinski sporazum. Postigli smo dogovor, i to je odličan dogovor. I želim im pomoći", rekao je Trump kada je u utorak napustio Bijelu kuću i krenuo na put u Veliku Britaniju.

"Željeli bi vidjeti mogu li dobiti malo bolji dogovor, pa ćemo razgovarati s njima", dodao je.

Glasnogovornik Starmera opisao je državni posjet kao "povijesnu priliku" koja dolazi "u ključnom trenutku za globalnu stabilnost i sigurnost".

Trump će biti zaslijepljen pompom

Srijedom će dominirati ceremonija. Trumpa i njegovu suprugu Melaniju prvo će dočekati kraljev "vrlo zgodan" sin princ William, kako ga je predsjednik nazvao, i nasljednikova supruga Kate.

Karlo i njegova supruga kraljica Camilla zatim će se pridružiti Trumpovima u povorci kočija kroz dvorac, a rutom će proći 1300 britanskih vojnika.

Kraljevska obitelj će američkom predsjedniku i prvoj dami pokazati povijesne predmete iz Kraljevske zbirke koji se odnose na SAD, prije nego što posjete kapelu sv. Jurja, posljednje počivalište kraljice Elizabete koja je ugostila Trumpa tijekom njegovog prvog državnog posjeta 2019. godine, gdje će položiti vijenac na njezin grob.

Kasnije će biti prelet vojnih zrakoplova prije državnog banketa gdje će kralj i predsjednik održati govore.

Sigurnost će biti pooštrena, s velikom policijskom operacijom u Windsoru, dok će 1600 policajaca biti raspoređeno u Londonu kako bi se nosili s prosvjedom "Zaustavite Trumpovu koaliciju".

Foto: Chris Radburn/REUTERS

Za samog Karla, posjet bi mogao izazvati pomiješane emocije. Očito ima malo toga zajedničkog s Trumpom, od 50 godina zalaganja za ekološke ciljeve, nastojanja da se postigne sklad među religijama do njegove nedavne čvrste podrške Kanadi kojoj je državni poglavar.

Ali ova će mu prigoda također pružiti najveću globalnu pozornost od krunidbe.

"Ne mislim da bi itko mogao ozbiljno tvrditi da su predsjednik Trump i kralj Karlo III. prirodno usklađeni u svojim stavovima o bilo čemu. A ipak može se očekivati ​​da će kralj igrati izuzetno profesionalnu ulogu", rekao je povjesničar Anthony Seldon.

"Ako sve prođe dobro... Mislim da će ovo ostati zapamćeno kao najznačajniji događaj u njegovoj vladavini", dodao je.

U četvrtak će se zbivanja preseliti u Starmerovu seosku rezidenciju Chequers, gdje će fokus biti na geopolitici.

Premijer se nada da će kraljevski sjaj i dalje pomagati u izbjegavanju bilo kakvog fokusa na pitanja poput slobode govora u Britaniji, koja je izazvala kritike onih unutar američke administracije, ili posljedica smjene Petera Mandelsona s mjesta britanskog veleposlanika u Washingtonu.

Mandelson je otpušten zbog veza s osuđenim seksualnim prijestupnikom Epsteinom, što bi moglo dovesti do neugodnih pitanja za Starmera i Trumpa, čiji je vlastiti odnos s financijerom također bio pod povećalom.