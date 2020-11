Pompeo prvi državni tajnik na Golanu: 'To je važan dio Izraela'

Zamislite kolika bi to bila opasnost za Zapad i za Izrael da je taj teritorij pod Assadovom kontrolom, rekao je američki državni tajnik tijekom svog posjeta

<p><strong>Mike Pompeo</strong> u četvrtak je posjetio Golan, što je prvi posjet nekog američkog državnog tajnika tom sirijskom teritoriju pod izraelskom okupacijom, upozorivši da bi bilo "opasno" za židovsku državu da je to strateško područje ostalo pod nadzorom Sirije.</p><p>- Zamislite kolika bi to bila opasnost za Zapad i za Izrael da je taj teritorij pod Assadovom kontrolom - rekao je Pompeo na Golanu.</p><p>Sjedinjene Države u mandatu predsjednika <strong>Donalda Trumpa</strong> jedina su zemlja koja priznaje izraelski suverenitet na toj visoravni koja je uzeta Siriji u Šestodnevnom ratu 1967.</p><p>- Ovo je dio Izraela, važan dio Izraela - dodao je Pompeo koji je ondje razgovarao s izraelskim kolegom <strong>Gabijem Ashkenazijem</strong>.</p><p>- Kao bivši ravnatelj CIA-e on poznaje činjenice, ali je htio doći ovamo kako bi se osobno uvjerio i saslušao izvješće vojnih zapovjednika - rekao je Ashkenazi.</p><p>Danas oko 25.000 naseljenika živi na Golanskoj visoravni zajedno s oko 23.000 Druza koji se većinom osjećaju Sirijcima, ali u Izraelu imaju stalno prebivalište.</p><p>Taj teritorij, sjeverno od Galilejskog jezera, strateški je važan zbog izvora vode.</p><p>Izrael ističe da su milicije bliske Iranu, neprijatelju Izraela, iskoristile sirijski rat kako bi se učvrstile na sirijskom teritoriju.</p><p>Izrael je od početka rata 2011. izveo stotine zračnih i raketnih napada na Siriju, ciljajući iranske snage i Hezbollahove borce koji pomažu sirijskom režimu u ratu te snage sirijske vlade.</p>