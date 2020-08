Pompeo u Austriji: Prozvao Kinu i lobirao protiv Rusije i Irana...

Pompea je primio predsjednik Austrije Alexander Van der Bellen kako bi raspravili u kojemu će smjeru ići novi gospodarski početak nakon zatvaranja uslijed pandemije

<p>Posjet koji će obilježiti budući niz svjetskih događanja zove se povijesni posjet. Američki državni tajnik M<strong>ichael Pompeo </strong>na svom europskom putovanju je posjetio Beč. Primio ga je predsjednik<strong> Alexander Van der Bellen</strong> kako bi raspravili u kojemu će smjeru ići novi gospodarski početak nakon zatvaranja uslijed pandemije. On mora biti održiv, a Pompeo je jasan u svom lobiranju. On želi da se Europa potpuno odcijepi od suradnje sa Kinom, Rusijom i Iranom. U tom smjeru tekao je njegov razgovor sa ministrom ekonomije <strong>Gernot Blümelom</strong>.</p><p>Sjedinjene Američke Države su drugi najveći izvozni partner Austrije. Svaki drugi posao u Austriji usko je povezan s izvozom, a korona kriza je uzrokovala kolaps u austrijskoj vanjskoj trgovini. Izvoz je u svibnju smanjen za 25,5 posto u odnosu na prethodnu godinu. Najteže su pogođeni industrija strojeva i vozila s padom preko trećine. Izvoz u SAD je niži za 34 posto. Austrijske tvrtke uložile su u SAD ukupno 11 milijardi eura od 2018. godine. Čak 650 tvrtki i 200 proizvodnih pogona austrijskih tvrtki smješteno je u SAD-u i zapošljavaju oko 30.000 ljudi. Suprotno tome, američke su tvrtke uložile oko 14,5 milijardi u Austriju, što je stvorilo i osiguralo oko 25 000 radnih mjesta u cijeloj zemlji.</p><h2>Oružje i Cyber sigurnost kao goruća tema</h2><p>Na konferenciji za novinare u dvorcu Belvedere Pompeo je rekao kako su se odnosi Austrije i SAD-a poboljšali od posjete kancelara Kurza Bijeloj kući u veljači.</p><p>Dok je ministar vanjskih poslova Alexander Schallenberg pozdravio angažman SAD-a na Zapadnom Balkanu između Srbije i Kosova koji će se održati u Washingtonu 2. rujna, Pompeo je nekoliko puta pozvao na embargo za oružje u pogledu Irana. No, Teheran je prijetio da će se povući iz nuklearnog sporazuma ako Vijeće sigurnosti UN-a produži embargo na oružje, a dogovor istječe u listopadu. Zbog toga je uslijedio sastanak sa šefom Agencije za atomsku energiju (IAEA/IAEO) <strong>Rafaelom Grossijem</strong>.</p><p>- Naše pitanje je hoće li Iran i Kina nastaviti trgovanje hi-tech oružjem? – rekao je Pompeo.</p><p>Pregovori su se vodili i o budućim koracima u pogledu sukoba između Grčke i Turske u Sredozemnom moru zbog čega je u Beč sletio grčki ministar vanjskih poslova <strong>Nikos Dendias, </strong>a sastanak slijedi.</p><p>Što se tiče cyber sigurnosti Pompeo je prozvao ''komunističku Kinu'' za napade na Europu. Obzirom da je Austrija pretrpjela veliki napad u tom pogledu, Schallenberg je rekao kako sada razvijaju vlastiti sustav 2box koji je predstavljen u EU parlamentu.</p><p>Nakon pitanja Kine, Irana, Kosova i Srbije, Grčke i Turske na red je došla i Rusija.</p><p>Pompeo i Schallenberg u tome su bili jednoglasni. Osuđuju najnoviju situaciju koja je na ulice izvukla prosvjednike zbog rezultata izbora Bjelorusiji ukazujući na kršenje ljudskih prava.</p><p>- Ukoliko Bjelorusija ostane okrenuta Rusiji, a ne nama, Europi, uvest ćemo sankcije – zaključio je Schallenberg. </p>