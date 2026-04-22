Ponavlja se 2022? Pogledajte što Moskva govori o Rusima u jednoj europskoj državi

Postupci moldavskih vlasti prema Pridnjestrovlju sve više podsjećaju na događaje oko Donbasa nakon 2014. godine, izjavio je tajnik Vijeća sigurnosti Rusije Sergej Šojgu u intervjuu za „Komsomolsku pravdu”.

Prema njegovim riječima, Kišinjev je uz „sudjelovanje” Ukrajine uspostavio „blokadu” regije te na razne načine „pogoršava uvjete života” lokalnog stanovništva, stvarajući „trgovinske, bankarske i prometne barijere”.

- To su ograničenja slobode kretanja, nezakonite carinske pristojbe, proizvoljno oduzimanje državljanstva... Situacija je, iskreno rečeno, teška. Sustavno važna poduzeća ne rade ili rade s prekidima, a prisutan je kronični nedostatak energetskih resursa - naveo je Šojgu.

On je istaknuo da „retorika moldavskog vodstva prema Pridnjestrovlju sve više podsjeća na izjave ukrajinskih vlasti prema Donbasu nakon 2014. godine” te je upozorio Moldaviju da ne eskalira situaciju, zaprijetivši mogućom ruskom intervencijom.

Foto: Anatolii Stepanov

- U Pridnjestrovlju živi više od 220 tisuća ruskih državljana, čiji su interesi i sigurnost trenutačno ugroženi zbog nepromišljenih i neodgovornih postupaka Kijeva i Kišinjeva. Ako bude potrebno, Rusija će poduzeti sve potrebne korake i koristiti sve dostupne metode za njihovu zaštitu - naglasio je Šojgu.

Također je optužio Moldaviju da pokušava „istisnuti” Operativnu skupinu ruskih snaga iz Pridnjestrovlja. Tajnik Vijeća sigurnosti podsjetio je da je 17. travnja republika proglasila vodstvo tog kontingenta personama non grata, čime je zapovjednicima de facto onemogućeno kretanje izvan regije. Po Šojguovu mišljenju, taj potez „nedvojbeno potvrđuje odlučnu namjeru” Kišinjeva da „ide prema daljnjoj eskalaciji situacije”.

Negativne posljedice

- Ipak se nadamo da se događaji neće razvijati prema najnegativnijem scenariju. Više smo puta upozoravali na svim razinama da će svaki pokušaj rješavanja pitanja Pridnjestrovlja vojnim putem, kao i pokušaji zamjene ruskih mirovnih snaga ‘kontingentom zapadnih zemalja’, izazvati negativne posljedice za Moldaviju i cijelu regiju - zaključio je Šojgu.

Ove izjave dolaze u kontekstu odluke Moldavije o izlasku iz Zajednice neovisnih država (ZND). Ranije je Kremlj poručio da Republiku Moldaviju ne čeka „ništa dobro” ako nastavi kurs „konfrontacije” s Rusijom radi približavanja Europi.

U jesen 2025. Moldavija je usvojila novu vojnu strategiju do 2035. godine, u kojoj je Rusiju označila kao „glavnu prijetnju”. Predsjednica države Maia Sandu ranije je više puta optuživala Moskvu za miješanje u unutarnje poslove Kišinjeva i pokušaje državnog udara.