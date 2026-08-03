NOVI TJEDAN, STARE GUŽVE
PONEDJELJAK KAO SUBOTA: Od jutra gužve prema moru, sudar na A3, ovako izgledaju ceste...
Početak novog tjedna donio je pojačan promet na najvažnijim hrvatskim prometnicama prema Jadranu, scenarij sličan kao što je bio i za vikend. Hrvatske autoceste i HAK upozoravaju vozače na vrlo gust promet, kolone i povremene zastoje, posebno na autocestama i prilazima moru. U nastavku provjerite kakvo je stanje na cestama.
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Foto HAK
Foto: HAK
Foto HAK
Najveće gužve bilježe se na autocesti A1 Zagreb – Split – Dubrovnik, gdje se između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora vozi u kolonama u pokretu uz povremene zastoje.
| Foto: HAK
Na A3 Bregana – Lipovac pojačan je promet na zagrebačkoj obilaznici prema naplatnim postajama Lučko, gdje je iz smjera Buzina kolona duga oko četiri kilometra.
| Foto: HAK
Dodatne probleme stvara prometna nesreća između čvorova Kosnica i Jakuševec u smjeru Bregane, zbog koje se stvorila kolona duga oko dva kilometra.
| Foto: HAK
Gužve su i na A2 Zagreb – Macelj, gdje je na naplati Trakošćan prema Zagrebu kolona duga oko jednog kilometra.
| Foto: HAK
Vrlo gust promet zabilježen je i na državnoj cesti DC1 između Zagreba i Karlovca, dok se na dionici između Knina i Gračaca, kod Otrića, zbog radova vozi usporeno.
| Foto: HAK
Pojačan promet zabilježen je i na Krčkom mostu u smjeru otoka, gdje se kolona proteže od čvora Šmrika.
| Foto: HAK
HAK poziva vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cesti te da računaju na dulje vrijeme putovanja.
| Foto: HAK
Foto HAK
Foto HAK
Foto HAK
Foto HAK
Foto HAK
Foto HAK
Foto HAK
Foto HAK
Foto HAK
Foto HAK
Foto HAK
Foto HAK
Foto HAK
Foto HAK
Foto HAK
Foto HAK
Foto HAK
Foto HAK
Foto HAK
Foto HAK
Foto HAK
Foto HAK
Foto HAK
Foto HAK
Foto HAK
Foto HAK
Foto HAK
Foto HAK
Foto HAK
Foto HAK
Foto HAK
Foto HAK
Foto HAK
Foto HAK
Foto HAK
Foto HAK
Foto HAK