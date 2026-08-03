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NOVI TJEDAN, STARE GUŽVE

PONEDJELJAK KAO SUBOTA: Od jutra gužve prema moru, sudar na A3, ovako izgledaju ceste...

Početak novog tjedna donio je pojačan promet na najvažnijim hrvatskim prometnicama prema Jadranu, scenarij sličan kao što je bio i za vikend. Hrvatske autoceste i HAK upozoravaju vozače na vrlo gust promet, kolone i povremene zastoje, posebno na autocestama i prilazima moru. U nastavku provjerite kakvo je stanje na cestama.
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PONEDJELJAK KAO SUBOTA: Od jutra gužve prema moru, sudar na A3, ovako izgledaju ceste...
Foto HAK
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Foto: HAK
Komentari 12

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