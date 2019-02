'Ponekad ni kazna, kolika god bila, ne utječe na dužnosnike'

Povjerenstvo za odlučivanje u sukobu interesa odlučilo je u petak kazniti zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića novčanom kaznom od 30.000 kuna. Razlog je jer su Grad Zagreb i gradska poduzeća sklopili ugovore o zastupanju s Hanžekovićevim odvjetničkim uredom. Povjerenstvo upozorava da je Bandić bio u odnosu ovisnosti, jer mu je upravo Hanžeković platio jamčevinu od 15 milijuna kunaza izlazak iz pritvora.

- Kazne koje možemo izreći jesu do 40 tisuća kuna, no kada gledate odluke Povjerenstva unatrag nekoliko godina rijetke su one kazne koje jesu oko 30-40 tisuća kuna. Više smo u donjem i srednjem dijelu kazne. Nije problem visina, nego prvenstveno naplata sankcija - rekla je za RTL Danas šefica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Nataša Novaković na pitanje o tome radi li se o preniskim kaznama.

- Ponekad ni kazna, koliko god visoka bila, ne utječe na ponašanje dužnosnika - dodala je. Komentirala je i anonimnu prijavu protiv predsjednice oko navodnog ljetovanja u vili Silente na Visu (za koje su iz Ureda predsjednice rekli da ga nije bilo), Novaković je rekla kako nisu mogli izravno od predsjednice tražiti te informacije jer je njihova uloga da provjeri prijavu je li vjerodostojna.

- Svatko bi mogao prijaviti svakoga za bilo što i morali bi postupati. Htjeli smo utvrditi je li u tom periodu bila na navedenoj lokaciji. Pitali smo osobu koja drži tu vilu tri puta, nije nam odgovorila, pitali smo i MUP obzirom da se radi o štićenoj osobi. Pitali smo ih prvi put i rekli su nam da je to tajni podatak, pa smo pitali i drugi put, obzirom da se radi o nečemu što se desilo u prošlosti, pa nismo razumjeli gdje je sigurnosni problem. Međutim ponovno smo dobili isti odgovor. Dužnosnicu ne možemo pitati dok se ne pokrene postupak - rekla je Novaković. Vezano uz slučaj Borg rekla je kako su u četvrtak i petak poslali požurnice vezano za dokumentaciju koju žele prikupiti od trgovačkog društva Agrokora.

- Kad to prikupimo predmet će biti spreman za sjednicu - kazala je Novaković.