Ponos Hrvatske prilika je da ponovno povjerujete u istinsku dobrotu i nesebičnost

Piše Iva Milotić,
Čitanje članka: 1 min
Naša redakcija svake godine svjedoči tome. U ožujku ćemo po 21. put ponovno dodijeliti ovu prestižnu nagradu najzaslužnijima u našem društvu

List 24sata još je 2005. godine utemeljio nagradu Ponos Hrvatske, kojom se odaje počast humanosti, hrabrosti, poštenju i dobroti malih ljudi. I opstao je do danas. U ožujku ćemo po 21. put ponovno dodijeliti ovu prestižnu nagradu najzaslužnijima u našem društvu. I istinski se nadamo da se ova tradicija nikad neće ugasiti. Jer svatko želi vjerovati da u društvu u kojemu živimo ima onih koji nisu pokvareni, pohlepni, zli, korumpirani, licemjerni... Svi želimo vjerovati da su baš tu, među nama, pojedinci koji bi dali život za nas iako nas uopće ne poznaju. Svi se molimo za svijet u kojemu će netko svojim životom obraniti život naše djece. U konačnici, svi imamo potrebu barem nekad zaboraviti na sve loše i inspirirati se predivnim pričama u kojima su glavni akteri neki nesebični ljudi. Možda se nekom čini previše ovo sve gore nabrojano te smatra da takvi ljudi ne postoje i da nitko nije u stanju učiniti tako velike stvari, a da zauzvrat nema nikakvu korist, da nema ljudi koji to sve čine iz srca. A ipak, ima.

