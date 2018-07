Ponosan na Francuze, ali i na Hrvate s veličanstvenom igrom

Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je u nedjelju navečer kako je "vrlo ponosan" na nacionalni nogometni tim koji je u nedjelju osvojio prvo mjesto na Svjetskom nogometnom prvenstvu u Moskvi.

"Tražio sam od njih samo jednu stvar", kazao je Macron govoreći o susretu s nacionalnom nogometnom vrstom uoči odlaska na Svjetsko nogometno prvenstvo u Rusiji. "Drugu zvijezdu", kazao je Macron misleći na drugi naslov svjetskog prvaka.

"Ja sam jako, jako ponosan na njih i mislim im to reći", kazao je Macron.

Francuski predsjednik imao je također samo riječi pohvale i za hrvatski tim koji je osvojio drugo mjesto na Mundijalu, kazavši da je "vrlo ponosan i na hrvatski tim, koji igra veličanstven nogomet".

Američki predsjednik Donald Trump čestitao je Francuskoj na osvajanju prvog mjesta na Svjetskom nogometnom prvenstvu i pobjedi u finalu, kazavši da francuski tim igra "izvanredan nogomet".

Congratulations to France, who played extraordinary soccer, on winning the 2018 World Cup. Additionally, congratulations to President Putin and Russia for putting on a truly great World Cup Tournament -- one of the best ever!